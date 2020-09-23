武漢肺炎●全球疫情｜ 疫苗不會令疫情一夜消失 福西：注射疫苗後仍要戴口罩

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,175萬，逾97.3萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾693萬宗，死亡人數逾20.1萬人。印度確診人數超過564萬，位居全球第二，逾9萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾460萬，死亡人數超過13.8萬。俄羅斯確診人超過111萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci） 說，在武漢肺炎疫苗成功研發及推出市場後，美國人可能仍需要戴口罩和保持社交距離。他在參議院一個聽證會上說，疫苗不會一夜間改變情況，「有疫苗將令抗疫工作跨進一大步，但並不會完全消滅病毒」。他又說，疫苗一般不會100%有效，而且有些人會懷疑疫苗效用而不會注射。福西說，到今年底，科學家應知道是否有安全有效的疫苗。

英國財政部消息人士說，由於疫情造成的不確定因素，英國政府今年底將不會如期公佈預算案。不過，預料財政大臣辛偉誠(Rishi Sunak)會在周四公佈振興經濟的新方案，消息人士說，辛偉誠過往顯出其具有創意，「希望國民相信我們會繼續以這種方式施政」。

國際貨幣基金(IMF)首席副總裁岡本(Geoffrey Okamoto)說，武肺疫情持續時間比預期長，一些國家將需多年時間才可恢復增長。他說，IMF已為約80個國家提供約900億美元(7020億港元)的緊急貸款，並繼續與成員國合力控制疫情影響及減少對經濟打擊。

法國疫情再趨嚴重，馬賽市進入最高警戒狀態，市內所有餐廳酒吧需要停業，而巴黎市的餐廳酒吧則需提早關門。

路透社

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