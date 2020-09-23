兩岸角力｜美參議員魯比奧：中共遲早對台動武 唯提高犯台代價方可阻止

美國共和黨籍參議員魯比奧（Marco Rubio）說，中共若有必要，遲早會對台灣動武，美國該做的不是助台在兩岸軍事衝突中取得勝利，而是讓台灣有能力提高北京進犯的代價。

魯比奧出席華府智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）的網上研討時說，中國在台內部勢力減弱，台灣近期選舉顯示反對與中國連結的聲音顯著增強。與此同時，美國加強與台灣聯繫，個半月內接連有兩位高級別官員訪台，而中國則頻繁地侵犯台灣防空識別區，以傳遞某種訊息。

他說，他相信對中國來說，台灣最終會是個「紅線議題」，若必要中國遲早會動用武力，以強調其對台主張。他又說：「從許多方面看，中國在香港的行徑就是種試驗，那是他們理想中希望（台灣）能成為的樣子。中國希望台灣內部能有政治人物操控現行體制，幫他們達成目標，但如同在香港的情況，他們也準備必要時派兵。」

魯比奧認為唯一能阻止中國動武的方法，就是確保北京認清軍事進犯台灣會面對極高昂代價。因此美方該做的並非協助台灣在兩岸全面衝突中取得勝利，因為這不可能做到，而是讓台灣有能力將軍事進犯的代價提高到中國不願承受的程度。他表示這必須謹慎應對，美國不能太過挑釁，但也不能太無為，因為這等於「邀請」中國對台採取軍事行動。

中央社

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