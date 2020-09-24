諜影重重｜蓬佩奧： 中國駐紐約領事館是間諜窩 料將有外交人員被捕

美國紐約市一名警員因涉嫌為中國政府做間諜而被捕，美國國務卿蓬佩奧接受傳媒訪問時說，中國駐紐約領事館是間諜窩，預料會有更多間諜和外交人員被捕。

蓬佩奧說，中國使館人員從事的活動已跨越正常外交的界線，更像間諜所為。

紐約一名警員因涉嫌為中國做間諜，上周被捕，但中國否認指控。美國司法部早前起訴兩名中國黑客，指他們企圖偷取武漢肺炎疫苗的研究資料，美國其後在7月決定關閉中國駐侯斯頓領事館。蓬佩奧周三說，美國關閉該領事館，是因為他們從事間諜活動，事實俱在，「這是違法行為，所以我們要把他們驅逐」。

在今年2月，中國駐芝加哥一名領事曾接觸威斯康辛州參議員羅斯(Roger Roth)，企圖誘使他通過決議讚賞中國處理疫情手法，羅斯形容此要求簡直「瘋狂」。美國國務院7月時又證實中國領事館協助解放軍人員假扮留學生進入美國從事間諜活動。中國駐紐約和三藩市領事館，一直被認定是間諜活動溫床。

美國《紐約郵報》

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