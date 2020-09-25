武漢肺炎｜三藩巿單月5亞裔店舖遭縱火爆竊 受害人怕事、多不願發聲

（北美通訊）武漢肺炎疫情令北美地區的亞裔歧視問題日益惡化，其中美國三藩巿本月已有最少五間亞裔經營的店舖，遭人縱火、破壞和爆竊。很多受害店主因為怕事，不願接受傳媒訪問。有人促請所有受害人不能再啞忍，必須出聲；當地商會亦提醒各東主要提高警覺，檢查保險條款，並確保閉路電視系統正常運作。

日落區（Sunset District）是三藩市其中一個華人社區，塔拉瓦爾街（Taraval Street）是區內的主要購物街道之一，很多商店都由華人經營。

美國廣播公司（ABC）報導，塔拉瓦爾街本月最少有5間商店遭人惡意破壞和爆竊，其中「雲龍打印」（Dragon Printing）便在9月9日遭人縱火，閉路電視清晰拍攝到，有陌生男子潛入店內，點火焚燒紙箱。開業近35年的雲龍打印，最終全店被燒到焦黑，捐失千元計的器材。

雲龍打印被縱火後第二日，同街的「澳門風味麵包先生」（Mr. Bread）、「Antigua Coffee」咖啡店及「南記糖水店」（Sugar and Water Cafe）同遭人打爛玻璃和爆竊。

四間商店的東主因為害怕遭人報復，而不願接受傳媒採訪。他們在別人協助下，在網上眾籌，以渡過難關。其中協助雲龍打印進行眾籌的Albert Wong，是塔拉瓦爾商會（Taraval Merchant’s Association）的主席，他表示所有涉事店主都是小數族裔，很難不想事件涉及種族歧視動機。

Simon Kuang同樣在塔拉瓦爾街經營Foam Tea House，專賣台式飲品。他的店舖亦遭人打破玻璃窗，閉路電視拍攝到整個犯案經過，他已經報警。他促請所有店舖遭人破壞的亞裔店主，必須出聲，不能再啞忍：「如果你繼續保持沉默，別人就不會知道……我相信很多人都想伸出援手，但若沒有人站出來，我們的社區便得不到幫助。」

Albert已經就區內連串商店破壞，和地區領袖及警方會面。他促請區內400多間店舖即時提高警覺，檢查店舖保險有否覆蓋遭人非法破壞的損失，並確保閉路電視系統正常運作，「你要清潔你的閉路電視鏡頭，調教正確角度。這些小事都非常重要！」

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