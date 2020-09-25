國會視像會議時撫摸女伴甚至親吻裸胸 阿根廷議員被停職：不知已連線

阿根廷一名議員在參與國會視像會議期間，撫摸女伴甚至拉下對方的背心親吻裸胸，令人咋舌，眾議院議長發現後立即中止會議。涉事議員辯稱不知道當時已與會議連線，他已被停職。

受武漢肺炎疫情影響，阿根廷眾議院改以視像形式開會。從片段可見薩爾塔（Salta）眾議員阿米里（Juan Emilio Ameri）的女伴坐在他身上，阿米里先是親吻及撫摸她，之後再把頭挨近對方胸部，繼而拉低她的背心親吻裸胸。眾議院議長馬薩（Sergio Massa）發現後中止會議。

阿米里出醜後稱：「我感到羞恥，我感覺很差，這裏（薩爾塔）的網絡很差，我不知道我的畫面正在直播。當時我的伴侶在浴室走出來，我問她胸部植入物情況是否正常，然後我吻了她的胸，她是在10天前接受隆胸。」

阿米里目前被停職5天，外界預料他會被追加更重刑罰。馬薩指此事「嚴重侮辱」議會，因此必須將會議中止，他說：「過去數月進行視像會議時，不時會有意外發生，例如有議員會不小心睡着，但今天的行為嚴重超越議會的底線，不嚴正處理會令人對議會失去信心。」

今次並非阿米里首次捲入桃色風波，他去年底曾被指於辦公室性侵犯一名女子，但阿米里矢口否認。

法新社/阿根廷《布宜諾斯艾利斯時報》

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