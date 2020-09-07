抗共防線｜日本鷹派崛起 河野太郎曾嚴詞評國安法屬「單方面改變現狀」

安倍晉三在任日本首相期間，積極改善對華關係。隨著中國不斷擴展軍事和外交上的影響力，日本感到威脅、民眾反華情緒日漸高漲，造就一系列鷹派人物崛起，其中曾擔任防衛大臣的河野太郎，多次就香港和南海等議題發聲，表現對華強硬的態度，他在港版國安法通過時，更形容此舉是「單方面改變現狀的嘗試」，當時更表明會影響中國國家主席習近平訪日安排。

日本執政的自民黨對華分成強硬派和溫和派，安倍晉三在2012年二度擔任首相後，曾經到供奉甲級戰犯的靖國神社參拜，但他後來小心處理和中方關係，更在18年到訪北京，去年在大阪舉行的二十國集團（G20）領導人第十四次峰會又跟中國國家主席習近平會面，當時更邀請他今年春天再訪，積極修補日中關係的裂縫。跟中國重修舊好之下，日本從中國身上獲取不少利益。根據日本外務省的數據顯示，中國是日本最大的貿易伙伴，日本公司在海外分社中又以中國最多；同時，每年有大量中國遊客到訪日本，單是2019年就有高達959萬人次。

其實，自民黨本身立場是偏向親中，現時也有一些核心人物對華友好，自民黨幹事長二階俊博就是明顯例子。他的政治導師是田中角榮，這位前日本首相在1972年推動中日正式建交，二階俊博從政以來也維持親中立場，支持「一帶一路」，還多次獲邀訪華和由習近平親自接見。

然而，中國近年在國際舞台擺出「戰狼外交」姿態，在南海人工島部署戰機等軍事力量，對釣魚台的行動也日漸具挑釁性，截至今年8月底中國政府船隻已連續逾100天，航行到具爭議的釣魚台附近海域，又多次用戰機靠近日本空域，令日本開始感到威脅。

此舉令對華強硬的鷹派在日本政壇，尤其是自民黨內部抬頭，現出任行政改革大臣的河野太郎就多次表明要對中國採取強硬的立場，他強調「任何試圖以武力改變（南海）現狀的一方，都需被迫付出高昂代價」，又曾公開批評中國推「港版國安法」、反對習近平到訪日本，更希望加入由美國領導的「五眼聯盟」，組成「六眼聯盟」應對中國威脅。

早前安倍晉三宣布辭職後，《Yahoo！Japan》曾進行民意調查，讓網民投票選擇應由誰出任新首相，河野太郎在近12萬票中取得近7成支持。此外，皮尤研究中心（Pew Research Center）調查發現，有85%受訪的日本人都對中國持負面看法，反映鷹派抬頭同時是主流民意。

雖然新任首相菅義偉本身不屬於自民黨中任何派系，但其內閣中有不少鷹派人物，防衞大臣岸信夫立場親台，更主張日美台就安全保障進行對話；副首相兼財務大臣麻生太郎同樣反華，曾指世界衛生組織（WHO）應改稱「中國衞生組織」。

法國國際廣播電台/日本時報

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