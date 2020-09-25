中日關係｜日自民黨保守派議員：邀習近平訪日將貽笑大方

日本執政自民黨內保守派國會議員組成的「保守團結之會」，周四擬就決議文，要求政府取消邀請中國國家主席習近平以國賓身分訪問日本。

日本時事通信社報道，決議文指中國公務船近日頻頻在釣魚島（日稱尖閣諸島）周邊海域航行，威脅日本安全，加上習近平應為武漢肺炎疫情蔓延負責，「若邀請習近平以國賓身分訪日，勢必會貽笑大方，應正式取消邀請。」

「保守團結之會」打算周五把決議文交給政府，而首相菅義偉預料周五晚會與習近平舉行電話會談。多家日媒報導，兩人在會談中，可能提及訪日之事。

日本政府去年表示有意邀請習近平訪日，原希望今年春季成事，但受到武漢肺炎疫情影響而延期。自民黨外交部會今年7月曾向首相官邸遞交決議文，譴責中國在香港實施港區國安法及加強取締反體制言行，要求政府取消邀請習近平訪日。不過「親中派」自民黨幹事長二階俊博反對，要求外交部會修改決議文陳述，並且不希望決議文成為自民黨全黨意見。

中央社

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