武漢肺炎●全球疫情｜ 巴西死亡人數近14萬政府支持度仍上升 英法單日新增確診同創新高

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,206萬，逾97.9萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾697萬宗，死亡人數逾20.2萬人。印度確診人數超過573萬，位居全球第二，逾9.1萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾462萬，死亡人數近14萬。俄羅斯確診人數超過112萬，是第四個確診數突破100萬宗的國家。

巴西雖然疫情嚴重，死亡人數全球第2高，但總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）政府的支持度依然上升。根據最新民調，認為現屆政府表現優良的巴西人，由去年12月的29%上升至40%，而認為壞或極壞的比例，亦由38%下跌至29%。

英國周四新增6,634宗確診，創單日新高。衞生大臣夏國賢(Matt Hancock)接受天空新聞網(Sky News)訪問時說，政府估計目前每天感染人數少於1萬，而第一波高峯期則超過10萬。根據政府數據，英國目前檢測量遠高於第一波疫情期，因此確診數目也較多。英國累計確診突破41萬，死亡人數近4.2萬人，是歐洲最高。

法國周四新增確診逾1.6萬宗，創單日新高，並在8天內第4次打破單日新高紀錄。法國目前累計確診近50萬宗，死亡人數逾3.1萬人。

路透社/中央社

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