金像導演朗侯活改編郎朗自傳 被質疑「白人講中國故事」

（北美通訊）美國金像導演朗侯活（Ron Howard）正計劃改編中國鋼琴家郎朗的個人自傳，拍成電影。這部電影將於在美中兩地取景，對白以普通話和英語為主，希望成為兩國間的橋樑。評論質疑，電影幕後班底以白人為主，對中國認識有限，不可能「說好郎朗的故事」。

美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》報道，朗侯活擬開拍的電影，改編自郎朗與作家大衛里茲（David Ritz）合著的個人英文自傳《千里之行》（Journey of A Thousand Miles︰My Story），他將與長期拍擋白賴仁基沙（Brian Grazer）一同監製此片。兩人曾合作製作多部荷里活電影，憑《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）奪得奧斯卡最佳導演獎及最佳影片獎。

《千里之行》講述郎朗的一生，包括在瀋陽成長的童年，以及父母不惜犧牲一切、包括生計和婚姻，也要把郎朗栽培成才，也提到郎朗與父親的緊張關係。郎朗在15歲時，考入美國著名的寇蒂斯音樂學院（The Curtis Institute of Music），逐步走上國際舞台。報道指，郎朗本人會參與劇本寫作過程。

朗侯活與白賴仁基沙發表聯合聲明，形容郎朗的故事關於決心、熱情、犧牲，以及提升自己對抗命運，希望電影可成為「（美中）兩個文化之間的橋樑」（bridge between two cultures）。他們又稱，美中兩國有共同普世真相（share universal truths），在「追求偉大」（pursuit of greatness）時都會遇到抨擊。

郎朗回應表示，電影將啟發全球年輕人追尋夢想，寄語大家要「胸懷大志、努力，經常相信自己」（Dream big, work hard, and always believe in yourself）。

不過，美籍華裔女導演王子逸對電影前景不看好。她在Twitter表示，假如創作人對中國文化、文革對中國藝術家及知識份子的衝擊，以及「西方帝國主義」（Western imperialism）的影響，沒有深入了解，便「不可能說好郎朗的故事」，也不能掌握郎朗因練琴而所受的身體虐待。

王子逸表示，她生於北京，自小接受專業鋼琴訓練，背景與郎朗相似，同樣來自中國北方，但她強調，無意執導此電影。

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