金像導演朗侯活改編郎朗自傳 被質疑「白人講中國故事」

(北美通訊)美國金像導演朗侯活(Ron Howard)正計劃改編中國鋼琴家郎朗的個人自傳,拍成電影。這部電影將於在美中兩地取景,對白以普通話和英語為主,希望成為兩國間的橋樑。評論質疑,電影幕後班底以白人為主,對中國認識有限,不可能「說好郎朗的故事」。

美國電影雜誌《The Hollywood Reporter》報道,朗侯活擬開拍的電影,改編自郎朗與作家大衛里茲(David Ritz)合著的個人英文自傳《千里之行》(Journey of A Thousand Miles︰My Story),他將與長期拍擋白賴仁基沙(Brian Grazer)一同監製此片。兩人曾合作製作多部荷里活電影,憑《有你終生美麗》(A Beautiful Mind)奪得奧斯卡最佳導演獎及最佳影片獎。

《千里之行》講述郎朗的一生,包括在瀋陽成長的童年,以及父母不惜犧牲一切、包括生計和婚姻,也要把郎朗栽培成才,也提到郎朗與父親的緊張關係。郎朗在15歲時,考入美國著名的寇蒂斯音樂學院(The Curtis Institute of Music),逐步走上國際舞台。報道指,郎朗本人會參與劇本寫作過程。

朗侯活與白賴仁基沙發表聯合聲明,形容郎朗的故事關於決心、熱情、犧牲,以及提升自己對抗命運,希望電影可成為「(美中)兩個文化之間的橋樑」(bridge between two cultures)。他們又稱,美中兩國有共同普世真相(share universal truths),在「追求偉大」(pursuit of greatness)時都會遇到抨擊。

郎朗回應表示,電影將啟發全球年輕人追尋夢想,寄語大家要「胸懷大志、努力,經常相信自己」(Dream big, work hard, and always believe in yourself)。

不過,美籍華裔女導演王子逸對電影前景不看好。她在Twitter表示,假如創作人對中國文化、文革對中國藝術家及知識份子的衝擊,以及「西方帝國主義」(Western imperialism)的影響,沒有深入了解,便「不可能說好郎朗的故事」,也不能掌握郎朗因練琴而所受的身體虐待。

王子逸表示,她生於北京,自小接受專業鋼琴訓練,背景與郎朗相似,同樣來自中國北方,但她強調,無意執導此電影。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!