抗共防線｜澳洲總理莫里森對華態度強硬 不再貿易為先 維護價值與原則

中澳關係今年發生大幅轉變，由互惠友好變成隔閡緊張，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）更明言對中國不再以貿易為先，強調要防止中國滲透澳洲，破壞國家核心價值，國會內更有鷹派議員組成抗共圈，自稱「狼人」(the Wolverines)。

澳洲過去29年沒有經歷經濟衰退，很大程度是因為將國內出產的鐵礦、煤和紅酒等商品出口到全球第二大經濟體中國。據統計，中澳去年貿易總額達到1,720億美元(1.3萬億港元)，澳洲有高達510億美元(3,978億港元)的順差，大量中國留學生每年到澳洲留學，令澳洲在多方面都從中國獲益，因此中澳關係過往一直維持友好，兩國高官經常互訪。

不過最近莫里森政府的態度轉趨強硬，指出中國的大外宣會損害澳洲的民主，又因為北京在香港強推國安法而暫停與香港的引渡協議，並把留澳香港人的簽證延長至五年。一名澳洲外交官員透露，武漢肺炎爆發後更堅定了莫里森對華立場要更強硬，長遠也要減低貿易上對中國的依賴，莫里森甘冒激怒北京的風險，多次向國際呼籲要對武漢肺炎的病毒源頭進行獨立調查，引起北京當局強烈不滿。

據路透社分析指，其實澳洲由2017開始對中國的立場起了變化，比中美貿易戰還要早，當時有不少鷹派人物陸續入主國會，2016至2018年出任財長的莫里森更是近年對華最強硬的澳洲總理，他表示：「在任何雙邊關係當中，澳洲的立場都是基於自身的價值和原則，清晰地評估澳洲的國家利益。」

以莫里森為首的對華強硬派，早已察覺中國為澳洲帶來巨大威脅，最明顯就是中國在2017年在南海填海造地，企圖將軍事力量進佔這片有極大爭議的地區，當時澳洲政府已對此強烈反對。

中國還以不同方式滲透澳洲，例如大量中國人移民澳洲，卻不融入當地社會，又有中國富商向澳洲政客提供政治獻金換取利益，不少中國企業也試圖搶佔澳洲市場，最明顯是有幾間澳洲電訊商曾跟華為簽約，提供4G設備，為澳洲的網絡安全帶來潛在威脅，因此前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）在2018年以國家安全為理由，率先禁止中國電訊商中興通訊和華為參加該國的5G網絡建設。

澳洲國內近期對中國的看法也急轉直下，據澳洲今年一項民意調查顯示，只得23%受訪者表示信任中國，比兩年前大跌近30個百分點，更有94%人認為澳洲要減少對中國的依賴，反映澳洲不希望過份依賴單一經濟體。

雖然中國對澳洲作出經濟上的報復，例如實施牛肉和紅酒禁運，但沒有包括佔中澳貿易很大比重的鐵礦，西澳礦區和能量商會總裁埃弗林厄姆（Paul Everingham）表示：「澳洲出產世上最好的鐵礦，中國需要我們的商品，這意味澳洲（在這段關係）有更強位置。」

為抗衡中國威脅，莫里森同時銳意引領澳洲建立新秩序，據報他希望在未來十年將澳洲的軍費開支增加40%，他直指澳洲是維護地區和平的重要力量：「當一個國家得到發展後，同時需要負上維持地區穩定的責任。」國會內抗共的「狼人」議員來自不同黨派，其中尖銳批評北京的有自由黨議員黑斯蒂(Andrew Hastie)，他是國會情報監督委員會主席，去年8月，黑斯蒂已經將西方國家對獨裁中國的態度，比喻為二戰時軟弱法國無力阻止納粹德國一樣。

曾擔任澳洲外交部印度太平洋區副秘書長的莫德（Richard Maude），指出澳洲矢志拉攏其他勢力向中國反撃：「在國際和地區層面上跟不同國家合作，對澳洲現時處境來說很合理，還可以向中國證明澳洲不是美國做甚麼，就跟着做甚麼。」

路透社

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