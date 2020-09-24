武漢肺炎｜紐約時代廣場114年來首次「虛擬倒數」 避免人群眾集

（北美通訊）距離2020年完結只剩下不足100日。目前，全球武漢肺炎疫情仍未受控，除夕慶祝活動勢必大縮水。其中，紐約巿把防疫限制令延長至12月31日，時代廣場除夕倒數活動主辦單位宣佈，今年倒數活動移師虛擬世界進行，大幅限制現場參與人數，成為114年以來，時代廣場首次沒有萬人空巷的場景慶祝新年。

時代廣場聯會（Times Square Alliance）每年在廣場舉辦除夕倒數活動及水晶球降落儀式，象徵新一年開始，這例必吸引全球無數旅客慕名而來，去年便有超過100萬人前往參加，是世界上最矚目的倒數活動之一。

紐約巿巿長白思豪周三宣佈，防疫限制令將延長至12月31日，繼續收緊巿內遊行集會活動。他已要求時代廣場聯會及其他協辦商，想出安全、有創意方法，延續時代廣場百年除夕慶祝傳統。

主辦單位指，今年例數活動規模、社交距離等要求，仍有待確定，但現場參與人數必定受限，或只能邀請受表揚嘉賓及團體出席。因此，聯會決定「破天荒」把倒數及水晶球降落儀式，移師到虛擬世界進行，除了在電視及網路全球直播，也會舉辦活動與世界各地觀眾互動。主辦單位表示，活動詳情有待公佈，保證目不暇給。

時代廣場每年倒數活動，結合過去一年熱門新聞、人物和文化，今年主題少不免提及全球疫情、種族主義冒起，經濟和氣候危機等。聯會主席湯金斯（Tim Tompkins）表示，在疫情下工作的必須行業員工、醫護人員、急救員、社區領袖等將會受到表揚，感謝他們在疫情下和未來，繼續協助所有人渡過難關。

除了除夕倒數，紐約巿今年餘下節日活動也受到影響。其中，一年一度萬聖節巡遊已告取消；11月11日退伍軍人節（Veteran’s Day）電單車巡遊也要作出改動；早前，梅西百貨感恩節巡遊（Macy’s Thanksgiving Day Parade）宣佈，今年巡遊只有電視直播，不設現場觀眾位置，參加巡遊人數大削75%，禁止18歲以下人士參與。

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