安華想執政｜大馬最高元首暫時拒見安華 聲稱仍在醫院接受觀察

馬來西亞反對派領袖安華(Anwar Ibrahim)聲稱已取得國會內足夠支持讓他上台執政，但王室表示，大馬最高元首阿卜杜拉（Abdullah Riayatuddin）一星期內都不打算讓任何人覲見，因為他目前仍在醫院內接受觀察，令安華重組新政府的企圖遇到挫折。

安華本來周二覲見最高元首，但遭到臨時取消，指最高元首感到不適要入院。王室表示︰「陛下按醫生建議，要留在醫院七天觀察，因此這段時間他沒有安排任何會面。」安華若想成為首相，必先得到最高元首的委任，在首相的建議之下，最高元首也可解散國會，觸發提前大選。

安華周三突然召開記者會，聲稱他已獲得多數國會議員支持組成新政府，並指目前由首相穆希丁（Muhyiddin Yassin）領導的政府「已經倒台」，但如今最高元首暫拒見面，令大馬政局出現不穩。

路透社/《蘋果》資料室

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