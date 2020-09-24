港版國安法｜澳向港提交7宗司法互助要求被暫停 律師公會:任何不便都及不上國安法憂慮

澳洲政府因應北京強推港版國安法，在7月宣佈暫停與香港的引渡協議，港府就宣佈暫停與澳洲的司法互助協議作回應。澳指執法部門目前向香港提出了7宗司法互助要求，但因司法互助暫停要「暫停處理」，不過澳洲律師公會主席指，任何對調查的不便都及不上港版國安法實行的憂慮。

澳洲政府官員周四表示，當局過去一直有透過司法互助協議尋求香港協助調查如洗錢、欺詐、偽造、犯罪得益和毒品有關的罪行等，香港的協助方式包括提供銀行紀錄、政府紀錄或證人供詞等。

澳洲律政部助理部長穆爾（Karen Moore）指，國家現時有向香港提交的7宗司法協助要求未完成，而香港亦向澳洲提出1宗司法協助，穆爾稱目前這些要求都「暫停處理」。官員承認事態發展或會對澳洲方面的調查帶來「某些影響」，但執法機構指在大多數情況下，都可循其他途徑蒐證。

澳洲律師公會（Law Council of Australia）主席賴特（Pauline Wright）則表示，任何潛在對澳洲當局調查造成的不便，都及不上澳洲對港版國安法的憂慮。賴特指國安法「廣泛定義的罪行」損害公民權及政治權利，其影響範圍不只局限香港居民和公民，包括澳洲人也可能受波及，「國安法大大損害香港的司法獨立」。

律師公會的國家刑法委員會成員格雷斯（David Grace）指，國安法帶來的影響在未來12個月會更明顯，擔心這「只會朝不利港人的單一方向發展……我看不到在短期內會有改變」。

人權律師亨德森（Simon Henderson）就認為，港版國安法實行了3個月來，「證明了香港社會最擔心的恐懼，包括廣泛打擊言論自由和政治迫害」。

英國《衞報》

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