金正恩道歉｜金仔去信文在寅就射殺韓男致歉 稱是防疫導致悲劇

早前南韓一名漁業指導員投奔北韓，但在海上被北韓軍方射殺焚屍。據韓聯社報道，青瓦台證實北韓領袖金正恩去信南韓總統文在寅，信中罕有地就事件道歉，指出這宗悲劇是因嚴守防疫工作而發生。

韓聯社報道指，金正恩透過統一戰線部致信南韓，他於信中表明「讓總統文在寅和韓方同胞們深感失望，對此感到愧疚」，又表示「北韓沒有幫助飽受武漢肺炎疫情帶來困難的南韓同胞，反而在北韓海域發生了不光彩的事情。」

該名被射殺的漁業指導員，是駐木浦市的西海漁業指導管理團公務員，他在本月21日執勤時失蹤，報道指他是循海路向北韓投誠，在遠距離被北韓士兵射殺，北韓軍方隨即向屍體倒油點火焚屍，引來南韓不滿。

韓聯社引述南韓國家安保室室長徐薰表示，北韓方面提供了事件的調查報告，報告指出北韓軍方當時對入侵海域的南韓男子開了10槍，而焚燒的是乘載該名男子的漂浮物，而不是該名男子的屍體。

韓聯社

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