「平壤時間」災區14分鐘建1屋

早前北韓受風災重創，咸鏡道地區樓房崩坍，為此領袖金正恩召開批鬥大會，懲處相關地方官員；嚴打後又施軟功，官方媒體頻頻報道救災事宜，最新一則報道吹噓執政勞動黨員和軍人助災民重建家園，14分鐘蓋好一所房子。

「不能在黨生日流離失所」

北韓媒體自本月10日已不時報道數以千計勞動黨中央委員會幹部和家屬，如何「按國務委員會委員長金正恩意願」到各區救災，籌備和運送被褥、藥品、食物和建材等物資。

近日《勞動新聞》又報道，黨高層往災區「以平壤時間」重建居民家園。「平壤時間」一說源自1976年出版的北韓小說，聲稱改編自1950年代韓戰期間真人真事，敍述平壤人如何以建造7,000座房子的時間，以快兩倍的效率建出20,000座房子來。

《勞動新聞》寫道：「黨員抱持着平壤時間的精神領導艱辛任務，以平壤超速效率，每14分鐘建造出一所房子。」工序包括建造支架和屋頂，以及在短時間內做好室內和室外的批盪。報道續說：「如今平壤時間日以繼夜創造奇蹟，以更有意義和獨特的方式，紀念建黨75周年，沒有任何天災大禍，可以奪走我國人民的笑容。」

《勞動新聞》本月10日社論已提到，全國要趁下月10日建黨紀念日75周年前加緊救災，「不能讓災民在黨的生日流離失所」。

韓聯社