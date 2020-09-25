美國大選｜提醒美國不是北韓 特朗普拒承諾和平交接惹兩黨領袖狠批

美國總統特朗普周三暗示不會接受大選落敗結果，而且不願承諾和平交接白宮權力，迅速引起民主共和兩黨領袖反彈，警告他美國不是北韓，而兩黨國會議員亦採取前所未有行動，確保他不能妄顧美國人的投票選擇。

參議院多數黨領袖麥康奈爾和眾議院議長佩洛西均否定特朗普對任何選舉結果說「走著瞧」的態度。麥康奈爾在Twitter發文說：「11月3日大選勝出的候選人，將於1月20日就職。這將是一個有秩序的交接，自1792年，每4年都是如此。」佩洛西則說：「總統先生，冷靜點。你身處美國，這是民主國家。」她提醒特朗普這不是北韓、俄羅斯或任何由他仰慕的強人統治的國家，「所以你何不用一刻試試尊重根據美國憲法而作出的就職誓詞」。

不少其他國會議員，包括同是來自共和黨的議員，均誓言確保國家會跟隨選民的意向，一些民主黨議員更採取行動，包括正式要求特朗普政府內的國防部長、國家安全顧問和司法部長公開宣佈會承認11月3日大選的結果。密歇根州眾議員斯洛特堅(Elissa Slotkin)說：「沒有白宮高層官員幫助，總統無法拒絕接受大選結果。」

特朗普的支持者參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）接受傳媒訪問時說：「若共和黨落敗，我們將接受結果，若最高法院裁定拜登勝選， 我會接受結果。」

參議員桑德斯(Bernie Sanders)說，特朗普為了權位，準備損害美國的民主制度。他表示這是特朗普與民主制度對決的選戰，民主制度必須取勝。

白宮發言人麥肯納尼(Kayleigh McEnany)在例行記者會上被傳媒追問特朗普對選舉結果的言論，她說，特朗普會接受大選結果。

美聯社/路透社

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