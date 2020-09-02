抗共防線｜加拿大在野黨魁倡國際合作制衡中國 曾批杜魯多親中削弱加國地位

加拿大自拘捕華為太子女孟晚舟事件開始，與中國的關係轉差，及後出現武漢肺炎疫情，經濟下滑，反對中國的聲音更加明顯。上月當選在野保守黨黨魁、準備角逐總理的奧圖爾（Erin O’Toole），其對華立場強硬，曾公開批評現任總理杜魯多（Justin Trudeau）親中，又提倡「加拿大優先」主義，視中國為國內就業巿場的威脅，分析認為奧圖爾希望激起愛國情緒，從而繞過工會，直接吸引工人階層的支持，或有望跟隨美國總統特朗普當年的「選舉劇本」勝選。

奧圖爾上周五確診武漢肺炎，其太太出現病徵時首次檢測呈陰性，但周日第二次檢測呈陽性，兩人正監察子女的健康情況。奧圖爾周三呼籲民眾要保持對疫情的警覺，又批評在杜魯多管治下，加拿大「未曾如此分化」，促請杜魯多為小企業提供協助，為民眾提供快捷的檢測方法以及與西方國家加強合作。

奧圖爾公開指要抗衡中國，又曾與維吾爾族、西藏和香港爭取人權的代表會面，有如「加版蓬佩奧」（美國國務卿），他明言希望加拿大拒絕中國科技公司華為參與5G網絡，經濟上部份脫離中國，加強審查外國學者或學生參與敏感的研究項目等等，其「反中」立場除了可直接攻擊杜魯多，挑戰其執政地位，更有助為未來的選情舖路。

傳媒分析指，奧圖爾有意沿用美國總統特朗普當年「美國優先」的「選舉劇本」，提倡「加拿大優先」的保護主義，激起愛國情緒，吸引製造業和林業的工人階級選票。當年特朗普高呼經濟及愛國主義的選舉口號，是為吸引白人工人，看準他們在去工業化和自由貿易的環境下，生計大受打擊，容易對其立場有共鳴。特朗普甚至「妖魔化」亞洲國家和墨西哥，視這些地區為會威脅就業的國家，成功吸納賓夕凡尼亞州和中西部等工業核心「鐵鏽地帶」（Rust Belt）的選民支持。

加拿大的私人企業工人比起美國的同業更團結，而且更積極加入工會，然而加入工會的工人投票給保守黨的人數，比起非工會成員少，很多工會更加帶有要打擊保守黨的政治立場，因此奧圖爾希望繞過工會，直接向工人「拉票」，他的策略就是利用「飯碗不保」的不安感，挑起不憤的情緒。

在本月加拿大勞動節當天，奧圖爾發放短片，大談「加拿大優先」政策，特別指明中國威脅加拿大人的就業機會，「數以千計汽車工人被辭退、數以十萬計的能源工人、林業工人失去工作，太多人生活在困難、絕望之中」，「部份問題來自『大政府』，政府與美國和其他國家，例如中國，簽下糟糕的貿易協議……部份問題來自『大公司』，關心股東多過僱員的企業和大財團，他們喜歡與中國維持貿易協議，因為可以得到便宜勞工」，他強調自己相信的經濟政策不會只關注經濟增長，但會推動「團結、家庭福祉、提高工人薪酬」。奧圖爾能否成功仍要拭目以待，但他帶起的議題迫使私人企業界的工會面對一個事實，他們無法不醜化墨西哥、中國等國家，同時高呼為基層工人爭取保就業。

現年47歲的奧圖爾，曾在加拿大空軍服役12年，擁有上尉軍銜，在2012年當選眾議院議員，2015年任保守黨政府退伍軍人事務部長，當選黨魁後，他將在大選中帶頭挑戰自由黨籍總理杜魯多。奧圖爾曾投書《國家郵報》（National Post），批評總理杜魯多對中國痴迷，對待中國的方法失敗，削弱了加拿大的全球地位。

奧圖爾同時主張與台灣保持友好，支持台灣加入聯合國轄下的各種國際組織，以及加入區域經濟伙伴協議等等。他認為加拿大必須與包括印度、日本和五眼聯盟（Five Eyes）國家在內的盟國共同努力，制衡中國的貿易行為，團結一致反對中國對待維吾爾族人的方式、反對中國違反香港「一國兩制」協議。

加拿大《環球郵報》／Red Deer Advocate／《蘋果》資料室

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