巴黎《查理周刊》辦公室舊址 刀手斬傷兩人後被捕

法國諷刺雜誌《查理周刊》（Charlie Hebdo）五年前恐襲案開審不久，有刀手周五在雜誌位於巴黎第11區的舊辦公室外攻擊途人，兩人重傷。警方拘捕兩名疑犯，會循恐怖襲擊方向調查。

據附近辦公室的目擊者說，他先聽到街上傳來尖叫聲：「我望出窗外，看到一個女人躺在地上，臉上似被長刀劃傷；之後看到另一個鄰居亦在地上，於是下樓幫忙。」當局對事件大為緊張，原訪巴黎北區的總理卡斯特克斯亦趕往內政部危機中心聽取報告。

事發後大批警員到場，在附近發現可疑包裹和疑為行兇用的長刀後，封鎖該區街道和數個地鐵站。警方在東邊巴士底廣場附近截獲一名「滿臉鮮血」的疑犯，其後又拘留第二人。

檢察部門說案件會列作「恐怖分子組織有關的企圖謀殺案」 ，但未肯定襲擊是否與《查理周刊》有關。2015年1月，兩名武裝分子持械突擊《查理周刊》辦公室，不滿雜誌刊登先知穆罕默德漫畫而開殺戒，12人遇害，周刊案發後後搬到秘密地點辦公，14名串謀者被控的案件現正在審理。

路透社／美聯社

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