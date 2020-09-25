梵蒂岡封聖部長疑涉利益輸送 揭遭教宗強迫請辭

前年才被擢升為樞機的貝丘（Angelo Becciu）總主教，周四突然辭去梵蒂岡封聖部長職務，並宣佈放棄將來推選教宗的權利。72歲的貝丘被指涉利益輸送和財務醜聞，他表示教宗方濟各強迫他辭職。

教廷聲明未有交代貝丘離職的原因，僅表示教宗已接納他的請辭。貝丘在擔任封聖部長前，曾在聖座國務院一般事務部門任副國務卿達7年，負責教宗起居，因而被視為方濟各的左右手。

貝丘向意大利傳媒表示，教宗指他涉用國務院公帑令兄弟受惠，「但我可以解釋的」。意媒指他向一名兄弟經營的慈善食物合作社，提供至少60萬歐元（541萬港元），又為他另一兄弟開設的門窗公司，爭取了數十萬歐元合約。

教廷去年被揭曾利用慈善捐款，通過離岸戶口不當投資倫敦豪宅，交易過程錄得巨額損失外，亦有洗錢之嫌。梵蒂岡警衞隊其後突擊搜查聖座國務院，導致5人被免職。雖然貝丘不在受查的名單上，但也撇不清關係，因為買豪宅的錢，正是來自他任副國務卿時管理的教廷資產組合。

美聯社/ 路透社/德新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！