好心好報｜用盡僅餘存款助客戶結帳 網民眾籌答謝善心收銀員

（北美通訊）如果只得20元，你會願意花多少錢去幫助別人呢？美國侯斯頓的一名心地善良的收銀員，雖然陷入財困，但仍願意替沒帶錢包而又未能用電話付款的陌生客人，繳付12.41元的帳單。這名客人在當天較後時間已原銀奉還，又將這「小確幸」分享到互聯網，結果得到不少網民回應，最後有人更發起眾籌，為這名窮極亦活得漂亮的收銀員籌得超過1萬美元的生活費。

當天是Rina Liou首次光顧收銀員伯恩斯（Rita Jackson Burns）工作的連鎖店Walgreens。Rina憶述當時正趕著上班，但又必需去買些燈泡，所以就隨便走進了這間店，「我從來沒有去過這裏，當我在店內找到了燈泡，正想付錢時，我的心就沉了。」Rina發現自己忘記了帶銀包，又剛巧拿錯了丈夫的電話，也不能用電子銀包，去繳付帳單上的12.41元。

在這時候，收銀員伯恩斯見Rina如此著急，就對她說幫她付款，其間Rina聽到伯恩斯碎碎念著說「我只是有一些資金短缺」。原來，當時伯恩斯銀行帳戶只有20元，她甚至抬頭向上帝祈禱，祈求財務狀況可以讓她順利完成這次交易。

Rina直言深受伯恩斯的善行感動，「她不認識我，我可以不必回來，簡直不敢相信有人會為一個陌生人這樣做」。她於當晚下班後，就拿着銀包回到店內還款給伯恩斯，並額外多給了一點錢以表謝意。Rina認為要有伯恩斯這樣的人，世界才變得更美好。

Rina在社交網站分享了這意外經歷，才發現不少網民都認識伯恩斯，大讚她善良體貼，是難得一見的好人。有網民留意到伯恩斯陷入經濟問題，於是在眾籌網站發起捐款活動，24小時內已籌到目標金額5,000元，後來將眾籌目標提高到1.2萬元，亦能順利達標。

原來，伯恩斯在這連鎖店工作了38年，她每次與顧客打招呼時，都會給人一種喜悅和親切感覺，並會善待每位顧客。伯恩斯形容這是將心比己，「嘗試以我想被人對待的方式去對待別人。」

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