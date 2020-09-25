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好心好報｜用盡僅餘存款助客戶結帳 網民眾籌答謝善心收銀員

1小時前
在連鎖店Walgreens任職收銀員的伯恩斯（左），即使自己財困也願意為沒帶錢包而又未能用電話付款的陌生客人付款。
(Twitter/Melissa Correa)

（北美通訊）如果只得20元，你會願意花多少錢去幫助別人呢？美國侯斯頓的一名心地善良的收銀員，雖然陷入財困，但仍願意替沒帶錢包而又未能用電話付款的陌生客人，繳付12.41元的帳單。這名客人在當天較後時間已原銀奉還，又將這「小確幸」分享到互聯網，結果得到不少網民回應，最後有人更發起眾籌，為這名窮極亦活得漂亮的收銀員籌得超過1萬美元的生活費。

當天是Rina Liou首次光顧收銀員伯恩斯（Rita Jackson Burns）工作的連鎖店Walgreens。Rina憶述當時正趕著上班，但又必需去買些燈泡，所以就隨便走進了這間店，「我從來沒有去過這裏，當我在店內找到了燈泡，正想付錢時，我的心就沉了。」Rina發現自己忘記了帶銀包，又剛巧拿錯了丈夫的電話，也不能用電子銀包，去繳付帳單上的12.41元。

在這時候，收銀員伯恩斯見Rina如此著急，就對她說幫她付款，其間Rina聽到伯恩斯碎碎念著說「我只是有一些資金短缺」。原來，當時伯恩斯銀行帳戶只有20元，她甚至抬頭向上帝祈禱，祈求財務狀況可以讓她順利完成這次交易。

Rina直言深受伯恩斯的善行感動，「她不認識我，我可以不必回來，簡直不敢相信有人會為一個陌生人這樣做」。她於當晚下班後，就拿着銀包回到店內還款給伯恩斯，並額外多給了一點錢以表謝意。Rina認為要有伯恩斯這樣的人，世界才變得更美好。

Rina在社交網站分享了這意外經歷，才發現不少網民都認識伯恩斯，大讚她善良體貼，是難得一見的好人。有網民留意到伯恩斯陷入經濟問題，於是在眾籌網站發起捐款活動，24小時內已籌到目標金額5,000元，後來將眾籌目標提高到1.2萬元，亦能順利達標。

原來，伯恩斯在這連鎖店工作了38年，她每次與顧客打招呼時，都會給人一種喜悅和親切感覺，並會善待每位顧客。伯恩斯形容這是將心比己，「嘗試以我想被人對待的方式去對待別人。」

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