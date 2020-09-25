奈良鹿骨瘦如柴 專家︰恐怕是「鹿餅成癮」

武漢肺炎疫情後日本奈良遊客大減，過住依賴遊客餵食的鹿出現兩極變化，一種是少吃零食之後變得健康了，但也有一批鹿變得骨瘦如柴，有專家推測這些鹿或許有「鹿餅成癮症」，過往太過依賴遊客餵食由商店購買的鹿餅。

據日本《產經新聞》報道，日本奈良市奈良公園附近有約1,300隻鹿棲息，其中有約400隻是由保護中心「鹿苑」收容。在疫情爆發前，奈良公園每年大約有1,300萬名遊客造訪，而附近商店每年賣出2,000萬塊專用來餵鹿的鹿餅，換言之900隻野生的鹿，每隻平均每天吃超過60塊鹿餅。

一隻鹿平均每日要吃5公斤草，才能維持日常需要，因此每塊只重約3至4克的鹿餅，對鹿來說只是「零食」。不過，因為其營養價值高於草，所以有很多鹿都在售賣鹿餅的商店或攤檔等待遊客餵食，形成對鹿餅的依賴。

北海道大學保育生物學助理教授立澤史郎指出，在疫情持續一段時間後，有一些鹿變得相當消瘦，「或許有鹿餅成癮症」，有鹿甚至1天可吃超過200塊鹿餅，「這些鹿視人類餵食為理所當然，有可能無法適應環境發生變化」，結果這些鹿依舊在奈良國立博物館等遊客熱點徘徊。

雖然有部分鹿仍留在奈良公園周邊，但據立澤史郎和奈良的鹿愛護會調查發現，今年1月在公園附近日間出沒的鹿佔全體鹿群的71.9%，在6月跌至50.2%，而1月晚上的情況是佔56.5%，到6月大減至34.9%，立澤表示「鹿群移動應該跟沒有人餵食，必須到處尋找草食用有關」。

奈良的鹿愛護會獸醫丸子理惠發現，有一些鹿因不再吃鹿餅而變得健康，她指出鹿吃太多鹿餅或人類零食，會破壞腸道細菌平衡，令糞便變稀，因此在疫情前鹿糞普遍較稀，現在變成正常的黑色顆粒。

此外，在奈良公園的鹿群減少，但日間在草地上休息的鹿群從由19.3%增加到59.1%，這些鹿是利用這些時間來進行反芻，立澤表示：「這些鹿可能會重返真正的野生生活，從而變得健康。」

中央社/日本《產經新聞》

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