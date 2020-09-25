黃之鋒被捕｜魯比奧︰拘捕理由竟是因為戴口罩 華郵︰港府擴大鎮壓

前香港眾志秘書長黃之鋒周四被警方拘捕，指他涉嫌於去年10月參與未經批准集結及違反《蒙面法》，事件迅速引起國際關注，多名美國政界人士先後在社交網發文聲援，批評北京與港府持續擴大鎮壓，美國參議院外交事務委員會指出，針對黃之鋒的行動明顯是出於政治動機。

美國參議院外交事務委員會（United States Senate Committee on Foreign Relations）在官方Twitter發文指，針對黃之鋒的指控顯然是出於政治動機，應該立即撤銷，「中共正破壞香港的自治及法治」。

共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）在Twitter表示：「中國下令香港警方拘捕黃之鋒，是因為戴口罩，中共持續擴大鎮壓異見人士」，另一名共和黨參議員布萊克本（Marsha Blackburn）也在帖文寫道：「黃之鋒是自由鬥士，再次因為僅是公開反對中共而遭拘捕。」

《華盛頓郵報》社論認為，拘捕黃之鋒是當局打壓守護香港自由及法治人士的其中一部份行動，而同樣令人擔憂的事情有12名香港年輕人乘船偷渡往台灣途中，遭中國海警拘捕及關押。

社論質疑中國是否準備以更嚴重的罪名起訴這12名年輕人，並且不給予香港制度曾經賦予的任何法律權利，文章指香港在1997年主權移交前，曾一度被視為自由與法治的前哨，但現在已不同，「12名年輕人的命運將受到密切關注」。

美國《華盛頓郵報》／Twitter／中央社

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