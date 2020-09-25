中美角力｜安理會會議爆罵戰 中國嘲美國疫情 美大使稱感震驚噁心

美國總統特朗普兩天前在聯合國大會發表周年演說時批評中國散播武漢肺炎病毒，中國常駐聯合國代表張軍周四作出還擊，猛烈批評美國的全球角色，更高呼美國要「適可而止」。

張軍在安理會一個關於全球管治的視像會議上發言稱：「我必須說，夠了！你們已為世界製造太多麻煩。」他質問：「美國現有近700萬宗確診，超過20萬人死亡，作為一個擁有全球最先進醫療技術和系統的國家，為何美國會有最多確診個案和最高死亡人數呢？」

他又說：「若有人需負責，應該是少數美國政客。」他又套用美國領袖對中國常用的用語說：「美國應明白大國應有大國風範。」

張軍形容美國已「完全孤立」，「現在是醒過來的時候」。他的發言獲俄羅斯外長熱烈支持。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）對會議的氛圍表示憤怒。她說說：「你們每一位都很可恥，我感到震驚，我對今日討論的內容感到噁心...我確實對安理會感到羞愧 – 特別是藉此機會集中於政治恩怨而非手上棘手問題的成員國。我的天啊！」 該節會議由尼日爾總統伊素福（Mahamadou Issoufou）主持。

特朗普周二在聯合國大會上發言，12次點名「中國」，還一開首就說是「中國病毒」（China virus），要中國為武漢肺炎疫情負責。

法新社/《蘋果》資料室

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