中國捕漁船大舉掠奪 向秘魯附近海域移動引起不安

中國漁船在其他水域大肆濫捕甚至非法捕撈情況嚴重，掠奪式的作風令他們所到之處都引起關注憂慮。厄瓜多爾官方證實大批中國漁船於本周離開該國附近海域後，隨即前往秘魯附近的海域捕魚，橫掃南美太平洋沿岸的海產，令人擔憂會引起當地生態和經濟危機。

由於中國附近海域的海產早已資源枯竭，中國遠洋漁船隊的活動範圍越來越遠，這些船隊往往是從事「非法、不報告和不受管制」（IUU）的捕魚活動，英屬哥倫比亞大學海洋和漁業研究所教授蘇邁拉（Rashid Sumaila）表示：「中國對魚類的需求很大，令IUU有利可圖，中國本身缺乏強而有效的反IUU政策，更為漁船提供燃料補貼等補貼。」

厄瓜多爾對出太平洋的加拉帕戈斯群島（Galapagos Islands）是世界上生物多樣性最豐富的地區之一，但在今年6月起，大約有300艘中國漁船在該地區附近的國際水域大肆捕撈巨型魷魚，令人擔心巨型魷魚會被過度濫捕，影響生態。

厄瓜多爾海軍作戰指揮官希內斯（Daniel Ginez）表示，今年中國船隊規模比前幾年更大，「數量之多，令我們面臨某些物種滅絕的風險」，他還表示這支船隊已向南移動，前往秘魯附近海域繼續撈捕。據追蹤捕魚活動的組織Oceana統計，在7月13日至8月13日期間，所有中國漁船加起來的捕魚時間總計超過7.3萬小時，佔保護區周邊的捕魚活動99%。

據海外發展研究所（Overseas Development Institute）指，中國遠洋船隊的船隻總數接近1.7萬艘，遠遠超出全球其他國家，令其他國家難以監察，而中國船隊更往往選擇依賴漁業資源，卻缺乏能力保護其海上主權的國家附近撈捕。

秘魯和厄瓜多爾都是依賴出口海產來賺取外匯，不少人也依賴捕漁維持生計，根據世界銀行的數據，兩國在2018年共捕獲了450萬噸魚類，但只相當於中國海洋捕撈量的25%。

為了應對中國威脅，厄瓜多爾海軍去月跟美國海岸警衞隊（United States Coast Guard）達成協議，後者會派遣船隻到國際和厄瓜多爾水域，巡邏超過4,800公里，來監視中國漁船隊在該地區的活動。據報厄瓜多爾還正與哥斯達黎加、巴拿馬和哥倫比亞等鄰國合作，建立一條海洋保護區走廊，限制在該區域進行商業捕撈。

美國總統特朗普早前在聯合國大會發言時，特別批評中國的漁業行為，「中國每年向海洋傾倒數百萬噸塑膠和垃圾，過度捕撈其他國家的水域」。參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）也指出「中國的侵略性和非法捕魚行為，侵犯拉丁美洲沿海國家的領土完整，引起龐大的長期安全隱憂。」

在特朗普發言後，美國駐秘魯大使館在Twitter指摘中國船隊更改船隻名稱，關閉GPS系統以避過追蹤，還表示「過度捕撈會造成巨大的生態和經濟損失，秘魯承受不起這樣的損失。」中國駐秘魯大使館迅速回應，反擊指美國在中國遠洋捕撈的問題上造謠。

美國之音

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