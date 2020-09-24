抗暴之戰｜英外相藍韜文對黃之鋒被捕深切關注 跨黨派國會香港小組譴責港府

英國外相藍韜文對前香港眾志秘書長黃之鋒再被拘捕表示深切關注，認為這是港府打壓抗爭者的另一例子。他說：「中港當局必須尊重港人受《中英聯合聲明》保障的權利和自由。」

另一方面，英國國會「跨黨派國會香港小組」發表聲明，譴責港府拘捕黃之鋒及以港區國安法對任何香港人作出追溯行動。聲明指獨裁專制的港區國安法在今年7月實施，而港府卻追溯立法前9個月的事，是違反基本自由和誤解法律根本原則。

監察香港人權的非政府組織「香港監察」(Hong Kong Watch) 總監Johnny Patterson說，拘捕黃之鋒是明目張膽政治檢控的最新例子。北京與香港政府正發動法律戰，濫用法庭令政治異見人士噤聲，製造自我審查氣氛。

黃之鋒周四到中區警署報到，警方指他去年10月5日涉嫌參與未經批准集結及違反《蒙面法》而將他拘捕，案件將於本月30日下午在東區法院提堂。

路透社/英國上議院議員奧爾頓勳爵網頁

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