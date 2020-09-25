珀斯連環殺手｜逍遙法外20多年 澳男殺兩女判罪成

澳洲珀斯一名連環殺手20多年前涉嫌綁架及謀殺3名女子，但當地警方一直未能解開這宗連環失蹤案，幸好法醫技術日益進步，終於成功在死者身上找到連環殺手的DNA，令疑兇逍遙法外20多年後落網，周四被判謀殺罪成。

現年51歲的前電信技術員愛德華茲（Bradley Edwards）被控於1996及1997年在克萊爾蒙特市（Claremont），先後綁架及謀殺當時23歲的里默（Jane Rimmer）及27歲律師格倫農（Ciara Glennon）罪成。但第三名死者、當時18歲的施皮爾斯（Sarah Spiers）雖然是第一個失蹤的女性，但由於她的遺體至今仍未尋回，因而證據不足無法入罪。

里默及格倫農失蹤後，兩人遺體先後在灌木叢中被發現，兩人都被割喉及身上有多處應該是反抗時造成的傷口。當時法醫未能找到確認兇手的證據，但隨著法醫技術越見進步，終於從格倫農指甲下藏著的碎屑，辨別出愛德華茲的DNA。而法醫又從兩人身上發現一種藍色聚酯纖維，與愛德華茲的制服吻合，而這種聚酯纖維是生產商專門為他任職的公司製造，警方終於在2016年拘捕他，經過7個月審訊後作出裁決。

西澳洲警察處長道森（Chris Dawson）形容這是當地史上黑暗時期，由於當時接連有3名女性在郊區失蹤，導致區內人心惶惶。當年警方投放大量資源緝兇，警方強調他們「從來沒有放棄」。三名受害人都是在離開夜店後失蹤，西澳的士業界成為調查重點，警方在調查過程中收集數以千計DNA樣本，大部份樣本都來自的士司機。

路透社／《蘋果》資料室

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