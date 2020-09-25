美司法部入稟要求立即阻微信在國內運作 轟臨時禁制令令國安及外交續受威脅

美國司法部入稟，要求早前叫停中國騰訊集團旗下手機應用程式微信(WeChat)禁令的三藩市法官，批准華府可禁止國內應用程式商店提供WeChat供用戶下載。

加州法官比勒（Laurel Beeler）過去周六以言論自由受損為由，頒下臨時禁制令阻止商務部針對微信的禁令生效。司法部今日入稟要求中止該臨時禁制令，指比勒的決定錯了，「容許了（白宮）行政部門認定對美國國安和外交政策構成威脅的微信，可繼續不受限制地運作」，並要求比勒在10月1日前作回應。

美國原定在本月20日對中國手機應用程式TikTok和WeChat展開封殺，但「微信用戶聯盟」（The WeChat Users Alliance）早前入稟挑戰商務部的禁令，由此促成比勒叫停對微信的禁令，稱禁令對言論自由的負擔遠遠超出促進政府的重大利益。

路透社/《蘋果》資料室

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