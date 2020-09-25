疫情令英皇室投資回報受挫收入大減 納稅人要補差額「找數」

武漢肺炎疫重創全球經濟，連英女皇也難獨善其身。英國財政部周三表示，由於皇家財產管理公司（Crown Estate）的房地產投資回報大跌，導致皇室主要收入來源之一的皇室撥款（Sovereign Grant）亦減少，要由財政部撥出本來用在公共服務的資金填補，換言之是由納稅人「找數」。

根據英國法例，皇室撥款主要來自皇家財產管理公司的25%利潤，2021至2022年度皇室撥款的賬目將於當地時間周五公佈，預計會增加0.4%、達到8,630萬鎊（約8.4億港元），低於通脹水平。

皇家財產管理公司持有英國國內包括倫敦及其他地區的土地，但受武肺疫情影響，上周管理公司已公佈今年盈利因疫情大跌。皇家財產管理公司行政總裁拉巴巴德（Dan Labbad）說：「房地產市場早已面臨長期結構性挑戰，加上疫情，這個挑戰目前進一步加劇...我們預計淨收入和房地產估值會大大降低。」

英國財政部周三公佈，雖然皇家財產管理公司盈利減少，但皇室的收入將會與往年相同，差額將由本來用作資助公共服務的資金彌補。財政部發言人表示，過去皇家財產管理公司的盈利也有份投放在全國公共服務上，以過去10年計共貢獻28億英鎊（約277億港元）予財政部，並強調皇室撥款是用以支付皇室的運作，並非單單向其中一位皇室成員提供資金。

皇室撥款用以支付女皇侍從的工資、皇宮的維修費用及皇室成員出席公務的開支，但今年英國經濟受到肺炎疫情重創，數百萬人被迫減薪或失業，但皇室收入卻獲補助，或引來爭議。

主張由民選國家元首取代英國皇室的「共和政體」行政總裁史密斯（Graham Smith）批評，一旦皇室撥款增加，就永遠不會再減少，納稅人將要為此「埋單」。

英國《每日郵報》/《獨立報》

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