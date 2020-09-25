武漢肺炎｜一分鐘檢測 加拿大埃德蒙頓機場將作臨床試驗

（北美通訊）加拿大爆發第二波武漢肺炎疫情，為了加快化驗檢測過程，縮短等候報告結果，埃德蒙頓（Edmonton）一間醫療用品公司研發出武肺病毒快速測試方法，稱可於一分鐘內得出檢測結果，預料在今年秋天，在埃德蒙頓國際機場內進行臨床試驗。

有關病毒快速測試是由GLC Medical（GLCM）研發，該公司在周四（24日）宣佈，將會使用手持式儀器，在埃德蒙頓國際機場進行數周的臨床試驗，「採集檢測者唾液樣本，該測試有望在一分鐘之內顯示有沒有感染武漢肺炎。」

該公司認為，快速測試可以幫助旅客消除長時間隔離的憂慮，讓民眾感到更安全。

埃德蒙頓國際機場（EIA）主席兼行政總裁羅夫（Tom Ruth）對有關測試表示歡迎，「對我們所有人來說都是一個令人興奮的機會，所有航空公司、機場以及旅行社和酒店業，都正在尋找這種解決方法。在推動新技術和科學發展方面，如果埃德蒙頓國際機場能夠與類似GLC Medical的專家合作，相信可發揮試驗成效。」

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