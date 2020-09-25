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武漢肺炎｜一分鐘檢測 加拿大埃德蒙頓機場將作臨床試驗

42分鐘前
加拿大埃德蒙頓國際機場將進行一分鐘武漢肺炎病毒快速測試臨床試驗。
(Edmonton International Airport Facebook)

（北美通訊）加拿大爆發第二波武漢肺炎疫情，為了加快化驗檢測過程，縮短等候報告結果，埃德蒙頓（Edmonton）一間醫療用品公司研發出武肺病毒快速測試方法，稱可於一分鐘內得出檢測結果，預料在今年秋天，在埃德蒙頓國際機場內進行臨床試驗。

有關病毒快速測試是由GLC Medical（GLCM）研發，該公司在周四（24日）宣佈，將會使用手持式儀器，在埃德蒙頓國際機場進行數周的臨床試驗，「採集檢測者唾液樣本，該測試有望在一分鐘之內顯示有沒有感染武漢肺炎。」

該公司認為，快速測試可以幫助旅客消除長時間隔離的憂慮，讓民眾感到更安全。

埃德蒙頓國際機場（EIA）主席兼行政總裁羅夫（Tom Ruth）對有關測試表示歡迎，「對我們所有人來說都是一個令人興奮的機會，所有航空公司、機場以及旅行社和酒店業，都正在尋找這種解決方法。在推動新技術和科學發展方面，如果埃德蒙頓國際機場能夠與類似GLC Medical的專家合作，相信可發揮試驗成效。」

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加拿大武漢肺炎化驗檢測一分鐘快速測試
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