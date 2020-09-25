普京趕盡殺絕 凍結納瓦爾尼戶口沒收公寓

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）去月中毒昏迷，被送往德國救治保住性命，不過他在俄羅斯的銀行戶口和物業，被當地法庭下令凍結和充公，其發言人指或跟一宗揭發學童餐飲醜聞的官司有關。

納瓦爾尼發言人亞爾米什（Kira Yarmysh）周四透露，俄羅斯當局於8月27日、納瓦爾尼中毒昏迷期間，凍結了他在俄羅斯的銀行戶口以及沒收其資產，包括在首都莫斯科的三房住宅，亞爾米什在twitter指「這代表那個單位不能出售、捐贈或抵押。」

亞爾米什表示今次事件，跟納瓦爾尼領導的反貪腐基金會（FBK）早前牽涉的一宗官司有關。2018年，莫斯科市內有數間學校發生嚴重集體中毒事件，這些學校餐飲的供應商是綽號「普京大廚」的普里戈任（Yevgeny Prigozhin）經營的莫斯科學童餐飲公司，而FBK後來拍攝影片踢爆其提供的食物品質安全有問題。

後來，該公司控告納瓦爾尼和FBK誹謗，法庭去年10月下令他們刪除片段，並向有關公司賠償8,800萬盧布（約897萬港元），亞爾米什說：「這個金額是莫斯科學童餐飲因失去部分學校的合約，預計會帶來的利潤損失。」

納瓦爾尼早前才逃出鬼門關，他去月中神經毒劑諾維喬克（Novichok）昏迷，被送往德國治療，多個西方國家都要求俄羅斯方面就事件解釋，納瓦爾尼在周三出院後，克里姆林宮發言人指納瓦爾尼在「任何時候」都可「自由」返回俄羅斯。

亞爾米什透露納瓦爾尼的確有計劃返回俄羅斯，但由於他現時仍要繼續接受治療，故現階段仍會留在德國，未有確實歸期。

路透社/英國廣播公司

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