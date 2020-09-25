警察濫暴｜路易斯維爾連兩日爆示威 兩警中槍逾140人被捕

美國肯塔基州路易斯維爾（Louisville）黑人女子泰勒（Breonna Taylor）今年3月被白人警員射殺一案，大陪審團周三裁定僅一警被控「肆意危害罪」，裁決引發當地周三及周四連續兩天爆發反警暴及種族歧視示威，兩名警員遭開槍射傷。

百多名示威者當地時間周四晚在路易斯維爾街頭聚集，他們舉起拳頭、高喊泰勒的名字和「沒有公義、沒有和平」（No justice, no peace）的口號，步向國民警衞軍檢查站。雖然路易斯維爾已宣佈進入緊急狀態，派出國民警衞軍維持秩序，並由晚上9時至早上6時30分實施宵禁，但示威者照樣走上街頭抗議。

周三示威入夜後演變成暴力衝突，兩名警員遭開槍射傷，警方指兩名警員俱無生命危險，其中一名警員臀部受傷，治療後已經出院，另一名警員則腹部中彈，接受手術後正在康復，而涉射傷警員的疑犯約翰遜（Larynzo Johnson）已被捕。

當局未有提供有關開槍事件的詳細資訊，只表示數間商店在晚上遭破壞或搶劫，但示威大致和平，警方在周三的示威中拘捕127人，大部份人被指違反宵禁令，周四再拘捕至少24人。

大陪審團周三裁定，涉案三警僅6月遭革職的前警員漢金森（Brett Hankison）被控一級「肆意危害罪」，因他子彈穿牆射到隔壁鄰居，罪成最高可囚五年。漢金森曾被代理警務處長形容「漠視人命價值」，但黑人檢察總長卡梅倫（Daniel Cameron）強調沒證據顯示他有打中泰勒。另外兩警科斯格羅夫（Myles Cosgrove）及中槍的馬丁利（Jonathan Mattingly）則未被起訴，卡梅倫指死者泰勒的男友沃克（Kenneth Walker）先開槍，警員才自衞還擊。

今年3月13日，3名便衣警察以搜捕毒販為由破門闖入泰勒的家，在場的沃克聲稱以為三警是入侵者，故率先開槍打中其中一名警員腿部。三警隨即開了32槍還擊，沒有持械的泰勒身中六槍死亡。

路透社／英國廣播公司／《蘋果》資料室

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