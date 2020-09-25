特朗普被噓｜與第一夫人弔唁金斯伯格 遭群眾喝倒采「投票踢他走」

美國總統特朗普周四和第一夫人梅拉妮亞（Melania Trump）到最高法院，弔唁上周逝世的美國聯邦最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），但被一群在附近聚集的示威者大喝倒采，高呼「投票踢他走」等口號。

金斯伯格的靈柩周三起停放最高法院大樓外並蓋上國旗，讓公眾弔唁，周五會移送國會大樓停放，是美國史上首位獲此待遇的女性。總統特朗普和第一夫人梅拉妮亞周四戴上黑色口罩，到最高法院向金斯伯格致意。

有一群示威者在最高法院大樓附近聚集，當特朗普現身時立即向他喝倒采及發出噓聲，更高叫「投票踢他走」等口號。不過特朗普不以為意：「我們所站的位置，很難聽清楚他們叫的口號，我想是一些政治口號。」白宮發言人麥肯納尼（Kayleigh McEnany）指，這些口號「令人震驚和不尊重」。

特朗普在2016年競選總統時，金斯伯格曾於一個訪問中批評他是「虛偽者」，特朗普在Twitter反擊指她的精神健康已受損理應退休，後來金斯伯格道歉才平息事件。

儘管金斯伯格的遺願是等到11月美國大選後，由新一屆總統委任大法官取代她，但特朗普已表明他會於周六宣佈提名由誰出任最高法院大法官，填補金斯伯格的空缺。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！