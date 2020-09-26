【美國大選】

美國大選尚有不足六周就舉行，部份州的提前投票已進行得如火如荼，但一些兵家必爭的搖擺州分仍在爭拗郵遞投票方式、點票準則等，有關法律訴訟尚未完結，除令選舉當局和選民難以適從，造成的亂局也令總統特朗普有理由指控選舉不公，拒絕保證一旦連任失敗會和平移交權力。

在共和黨的特朗普和民主黨對手拜登選情接近的州分如威斯康辛，當地聯邦法院本周裁定郵戳日期為正式投票日11月3日或之前、但未過11月9日收到的郵遞選票，會獲計算為有效票；裁決有利民主黨，共和黨人已上訴，因他們希望只計郵戳日期為11月3日或之前收到選票，上訴結果將影響該州選民寄出選票的期限。

9張投特朗普軍人票被丟棄

在另一搖擺州賓夕凡尼亞，兩黨在法律戰的勝負更難分。當地最高法院本周裁定選舉官員收集郵遞選票的期限可延長至11月6日、自助選票投放箱可增加、無郵戳或無清晰郵戳的選票都屬有效票，除非有大量證據證明它在11月3日後寄出，有利民主黨；但同時判選票郵戳日期須為11月3日或之前、非選舉官員收集選票權力有限、不用所需信封裝載的選票無效，應共和黨所求。而法院雖拒絕共和黨上訴，共和黨仍可訴諸聯邦最高法院；而特朗普陣營已入稟禁該州設選票投放箱，但訴訟仍未由聯邦法院處理。

更混亂的是賓夕凡尼亞州路澤恩縣有九張投特朗普的軍人票，被選舉人員不當打開兼丟棄，當地最高級聯邦檢察官、共和黨籍的弗里德前日公開事件，指其辦公室正與聯邦調查局（FBI）聯手調查。他形容發現令人擔憂，因此雖然調查未完，也因事件涉及重大公眾利益而破例公開內容；但有前司法部官員批評他無正當理由公開涉事選票投給特朗普，為特朗普提供政治彈藥。

搖擺州俄亥俄亦有選票收集箱爭議，共和黨籍州務卿拉羅斯無視法院意見，堅持每縣只放一個選票投放箱，觸發民主黨人入稟挑戰其命令，但訴訟未完。拉羅斯禁止以電子形式接收缺席者投票申請的措施，亦在州法院審理中。

佩洛西︰美不是北韓俄國

特朗普周三拒絕保證一旦連任失敗會和平移交權力，參議院多數派領袖麥康奈爾等共和黨知名黨員翌日即與他唱反調，其中麥康奈爾謂「11月3日大選的當選人會在（翌年）1月20日宣誓就職，（政權）將一如1792年以來四年一度般有秩序地轉移」。眾議院民主黨籍議長佩洛西就提醒特朗普身處行民主制的美國，而非由強人領導的北韓、俄羅斯等。白宮發言人麥肯納尼其後為特朗普解圍，指他會接受「自由公平」的選舉結果。

然而，特朗普前日仍表示「不肯定」大選結果會否可信，「我們想確保大選誠實，但我不肯定它可不可以」，指因為郵遞投票是「一整場大騙局」，會出現「不請自來的票」。

美國《紐約時報》/路透社/美聯社