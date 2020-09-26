美法院頒令阻人口普查本月提前結束 10月繼續進行

（北美通訊）美國加州聯邦法院周四頒布初步禁制令，阻止目前進行中的美國人口普查，提早於9月30日結束。外界相信美國司法部將會提出上訴，以推翻有關禁制令。

美國人口普查每10年進行一次，政府將根據普查結果，作出未來10年的資源分配，調整各州的國會議席數目。今年普查受疫情影響，一度把資料收集期推遲到10月31日結束，並押後美國普查局（US Census Bureau）向總統提交點算結果的期限至明年4月。

但在上月，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）突然宣佈把資料收集期提早到本月30日結束，並要求普查局須於今年12月31日前，向現任總統特朗普提交結果，包括未來國會席位的分配。外界相信其決定有政治動機，旨在排除非法移民於普查外，利好共和黨未來的選情。

洛杉磯城政府、國家城市聯盟（The National Urban League）等民間組織之後一同入稟申請初步禁制令，要求聯邦法院阻止政府提早結束普查。

案件開審後，有大量普查局文件曝光。有線新聞網（CNN）報道，當局官員早於今年7月底，已得悉羅斯計劃提早結束普查，其中普查局副總監奧爾森（Tim Olson）曾表示，要他們早於10月31日百分百完成普查，根本是荒唐；任何人要他們12月31日提交結果，不是精神有缺陷（mental deficiency），就是有政治動機（political motivation）。

奧爾森的其他同事亦擔心，趕急完成普查工作會導致結果質素不能接受，有嚴重錯誤，沾上「政治操控的污點」（stain of politically-manipulated results）。

本案法官高蘭惠（Lucy Koh）周二在審訊時指出，普查局目前的數據顯示，全美50個州份當中，僅得4個州可以在9月30日、即下周三前，完成99%的訪問工作，達到當局的標準要求，不明白聯邦政府有何原因，在46個州未達標之下，結束普查。

高蘭惠最終在周四晚批出初步禁制令，阻止普查於9月30日結束。洛杉磯市檢察官福伊爾（Mike Feuer）表示，今次判決是捍衛準確普查結果的一次重要勝利，促請未參與普查的巿民，盡快完成問卷。美國司法部暫時未回覆傳媒查訊，是否決定上訴。

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