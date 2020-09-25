泰高中生將抗爭帶進校園 圖廢除迂腐規條：我們面對的首波獨裁就是學校

泰國連月來爆發反政府示威浪潮，有不少更是由學生發起或參與。高中生除了響應示威，同時在校園抗爭，希望推動改革教育制度上一些已過時的規則，「我們面對的第一個獨裁管治就是學校」。

當地高中生上月響應反政府示威，將抗爭帶進校園，他們佩戴白絲帶以象徵學生的純潔，在早會播國歌時也舉起出自電影《飢餓遊戲》的三指手勢，以示支持示威。他們同時希望合力推動廢除教育制度一些迂腐的規條，令學生可以展現更多個性。

17歲的貝甲（Peka Loetparisanyu）說：「有說法指我們面對的『第一個獨裁管治是學校』，他們試圖向我們灌輸我們只是專制社會下的一位小人物，這意味着我們很多權利受到侵犯。」

當地的教育制度被批評宣揚服從多於傳授知識，例如早會會播放皇室歌曲、對校服及儀容有非常嚴格的要求，也不認為學生應挑戰權威。教育部長納塔蓬（Nataphol Teepsuwan）今年較早時曾答應學生要求，放寬對頭髮長度和髮型的限制，但對於其他要求只表示需要更多時間討論。納塔蓬說：「我不認為學生是敵人，我認為透過聆聽他們的訴求，可為他們提供一個安全地發聲的機會。」

15歲的本杰瑪邦（Benjamaporn Nivas）以行為藝術抗爭，她頸部掛上標語，請路人剪掉她的頭髮，作為違反傳統學生髮型規定的象徵性「懲罰」。她說：「他們應廢除所有過時的規則，而不僅是這一項（頭髮的規定）……這些規則由最初開始就不應存在，是侵犯了我們的人權。」

路透社

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