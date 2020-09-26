加州歷史級山火略過矽谷聖荷西 華人驚魂未定

（北美通訊）每年8月至11月是加州山火季節，在異常高溫和連續閃電的推波助瀾下，今年北加州的山火延燒範圍更打破歷史紀錄，火場一度逼近人口稠密的科技重鎮矽谷聖荷西市。雖然沒有造成嚴重人命傷亡，但已經讓居住在附近的華人擔驚受怕。

特約記者：廖敏如 三藩市報導

住在聖荷西長青社區（Evergreen）的居民Jessica表示，「以往火災大部分都發生在東灣或在納帕（Napa）， 但這次的火災卻只隔了一座山」。今年8月，北加州發生了名為「SCU綜合火災（SCU Lightning Complex）」的大型山火，足足延燒超過一個月才受控，火勢一度迫近長青社區。

Jessica指，每年在山火季節來臨前，社區會僱用300隻羊，將山坡上的野草吃乾淨，以預防火災。她坦言，以往覺得火災與自己的距離較遠，防災意識薄弱，「有了這次近距離的經驗，以後一定會事先準備好逃生包。」她指的逃生包內，包括基本必需品、醫療用品、電筒、已充電的手機和一些現金，以便隨時撤離。

當地政府網站有關山火的訊息，更新緩慢，Jessica要透過社交平台上的居民群組、通訊軟件等掌握山火現況和疏散資訊 ，而且還學到一些「貼士」，如「撤離前可用手機拍攝、記錄家中財物，有助於保險索償」。不過，這種溝通方法其實有隱憂，「我的鄰居是80多歲獨居老夫婦，其中一個剛動完手術。他們沒有跟兒女住在一起，也不會使用通訊軟件， 希望未來政府能對這些弱勢族群有些具體的協助。」

同樣受到山火威脅、住在鄰近社區的曹女士，在手機收到緊急通知後，立刻上網查詢防災地圖；後來，她得知附近已設立防火帶後，才鬆了一口氣，「還是修剪了靠近屋子的樹叢和草皮，並清理了靠近圍牆的易燃物品，把小孩的玩具搬到後院中央。」

山火來襲正值武漢肺炎爆發，在曹女士的逃生包中，特別準備了一些口罩。對於加州政府在預防山火方面的政策，曹女士相當不滿，「我從前的老闆家住在大瑟爾（Big Sur），這次（山火）大概只有十幾分鐘逃出來的時間，而整個房子五分鐘就成了一片廢墟。」她續指，瞭解政府為了保護環境，不想亂砍伐森林的美意，「但是森林一但密度太高，山火便會一發不可收拾，政府應該在這方面取得平衡。」

自八月中旬以來，北加灣區已發生三場大型山火，區內空氣污染問題嚴重，對居民的健康構成危險。Jessica和曹女士不約而同表示，想替家中添購空氣清新機。Jessica說，「其實這次火災一開始，我就已經上Amazon訂購（空氣清新機）了，不過卻要等兩個月才能送到，需求似乎很高。」

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