抗暴之戰｜抗爭者視英國為「逃生門」 今年上半年有11宗庇護申請

北京強推「港版國安法」後，香港政府擴大打壓，不少抗爭者被迫流亡海外，英國成為熱門的「逃生門」。據英國內政部數據，在今年上半年已接獲11宗港人政治庇護申請，而去年全年只有8宗。

英國駐港總領事館前職員鄭文傑曾被中國當局強行拘留15天，他在6月底向英國提出政治庇護申請，並獲成功批核。根據英國內政部的資料顯示，他是自2002年以來再有港人成功申請英國的政治庇護，《德國之聲》指出，其成功例子令其他受到政治迫害的港人選擇流亡到英國尋求庇護。

香港效益主義黨主席、18歲的劉康也是其中一人，他在6月底、《國安法》生效前就飛往英國，一落機就在機場邊境申請庇護。後來，香港警方以他涉嫌違反《國安法》，通緝包括劉康在內等海外港人。劉康有信心獲得英國的政治庇護，他認為英國政府已中止和香港的逃犯引渡協議，又放寬持BNO港人的居留權，相信英國仍會繼續協助受政治迫害的港人，目前他正計劃報讀英國的大學，並打算將英國哲學家穆勒（John Stuart Mill） 的《論自由》譯成廣東話，推廣英國哲學。

化名為寶生的「勇武派」抗爭者，在香港面臨被起訴暴動和刑事毀壞等8項罪名，他在今年7月潛逃到英國，入境後才致電當局申請庇護。他認為英國的難民和庇護制度下，能容得下他這種流亡人士，加上自己有控罪在身，又有證據顯示他正遭受政治迫害，因此認為獲批機會較大。不過，對於未來政治環境或有改變，他說：「美國（總統）選舉後，拜登上場，英國立場可能又改變。（甚麼）都有可能發生，誰會預料得到？」

自稱「和理非」的Sunny在今年8月初由律師陪同下，向英國當局申請庇護。雖然他稱自己只參與了一些遊行，但由於他跟鄭文傑籌組了在英港人團體，擔心都會被牽連，他說：「因為我和Simon（鄭文傑）有緊密聯繫，當局可能會迫我去透露一些資料。」Sunny指出，由於鄭文傑成功獲批，加上英國近期親美的態度，令不少香港社運人士視英國為其中一道重要的「逃生門」。他表示，由7月至今已收到10宗有關在英國尋求庇護的查詢。

不過，他特別強調，英國當局會否批核，是取決於人道立場，以及有關個案能否提出有力證據，證明當事人正受直接迫害，會否獲得公平審訊等，Sunny表示「有些人看到鄭文傑的先例變得更有信心，因而選擇了英國，但這是香港人的主觀心態，而不是英國給予港人庇護的機會增加」，而他對自己獲批的信心只是「一半半」。

德國之聲

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