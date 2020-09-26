武漢肺炎｜紐約市將設永久戶外用餐區 白思豪冀成新傳統

（北美通訊）美國武漢肺炎疫情持續，各行各業皆受影響。紐約市市長白思豪（Bill de Blasio）周五宣佈，會繼續容許餐廳在戶外招持客人，就算在寒冷的冬天也不例外。餐飲界表示歡迎，但亦促請當局提供額外支援措施。

根據紐約巿的防疫政策，讓市內超過2.5萬間餐廳和酒吧在戶外為客人提供餐飲美食的措施，原定於10月31日結束。市長白思豪表示，目前紐約市有一萬多間餐廳提供戶外用餐服務，業界都很歡迎這項措施，所以會將它變成一項永久施行的政策，「隨着我們經濟開始復蘇，為這一切努力而感到自豪，使紐約市保持世界上最有活力的城市，也是時候建立一種新的傳統。」

餐飲酒店聯盟（The Hospitality Alliance）執行董事里吉（Andrew Rigie）表示，在疫情大流行之前，全市約有30萬人受僱於餐廳和酒吧，但疫情發生之後，約有一半員工被解僱，他認為，戶外用餐措施很重要，並呼籲當局提供其他措施支援業界，「例如政府向餐廳提供援助，支付其租金、工資和運營成本，以及市和州立法為餐廳提供租金減免和其他福利。」他又說，「永久實行戶外用餐，並擴展該計劃是非常重要」。

白思豪指，全市開放了9,600公里的街道和路邊車位設置用餐點，已挽救了大約9萬個餐飲業職位。紐約交通部專員特洛滕貝格（Polly Trottenberg）坦言，戶外用餐計劃已成為疫情中亮點之一，變成公共空間的創新視野。

踏入秋季，紐約市氣溫開始下降，市政府容許餐廳在行人路上安裝暖器，讓客人取暖，餐廳也可以選擇關閉戶外區域，但室內座位數目不得超過原有設計的25%。

不過，有餐廳老闆和員工指，戶外用餐不可能挽救他們的生意。因為戶外用餐日子短暫，在積雪覆蓋街道之前，才能讓人感到舒適，加上室內堂食人數有限制，預料仍難以維持生計。

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