武漢肺炎｜美研究︰病毒變種後更具傳染性 幸未有更大殺傷力

美國研究指武漢肺炎病毒持續變種，專家指病毒變得更具傳染性，幸其致命性未有加強。

侯斯頓研究團隊周三發佈分析5,000個病毒的基因排序結果，領導研究的侯斯頓衞理公會醫院（Houston Methodist Hospital）醫生馬瑟（James Musser）指，武漢肺炎病毒持續在美國廣泛傳播，每次變種就像擲一次骰，有很多機會改變，有時會帶來更麻煩的影響，「我們給予病毒很多機會……現時這裏人口眾多」。

參與研究的科學家也有來自康奈爾大學威爾醫學院（Weill Cornell Medicine）、芝加哥大學（University of Chicago）、阿貢國家實驗室（Argonne National Laboratory）及德州大學奧斯汀分校（The University of Texas at Austin）。

美國國家過敏和傳染病研究所病毒學家莫倫斯（David Morens）認為不需過份解讀這份研究，但他補充這發現可能反映病毒對社交距離等公共衞生措施作出回應，「戴口罩、洗手這些（措施）都是傳播或傳染的障礙，但隨着病毒的傳染性增強，從統計上它更能克服這些障礙」。

莫倫斯又指這意味着即使有疫苗，病毒也可能會繼續變種，疫苗亦需要因應調整。

英國《衞報》／美國《華盛頓郵報》

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