武漢肺炎｜美研究︰病毒變種後更具傳染性 幸未有更大殺傷力

美國研究指武漢肺炎病毒持續變種,專家指病毒變得更具傳染性,幸其致命性未有加強。

侯斯頓研究團隊周三發佈分析5,000個病毒的基因排序結果,領導研究的侯斯頓衞理公會醫院(Houston Methodist Hospital)醫生馬瑟(James Musser)指,武漢肺炎病毒持續在美國廣泛傳播,每次變種就像擲一次骰,有很多機會改變,有時會帶來更麻煩的影響,「我們給予病毒很多機會……現時這裏人口眾多」。

參與研究的科學家也有來自康奈爾大學威爾醫學院(Weill Cornell Medicine)、芝加哥大學(University of Chicago)、阿貢國家實驗室(Argonne National Laboratory)及德州大學奧斯汀分校(The University of Texas at Austin)。

美國國家過敏和傳染病研究所病毒學家莫倫斯(David Morens)認為不需過份解讀這份研究,但他補充這發現可能反映病毒對社交距離等公共衞生措施作出回應,「戴口罩、洗手這些(措施)都是傳播或傳染的障礙,但隨着病毒的傳染性增強,從統計上它更能克服這些障礙」。

莫倫斯又指這意味着即使有疫苗,病毒也可能會繼續變種,疫苗亦需要因應調整。

英國《衞報》/美國《華盛頓郵報》

