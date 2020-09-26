北韓昨日就「脫南者」遭射殺一事向南韓發通知書說明來龍去脈，領導人金正恩並罕有「認衰」，向南韓總統文在寅公開道歉，說為此「感到愧疚」，是北韓首次就兩韓爭議事件向南韓公開道歉。

南韓國家安保室長徐薰昨天開記者會，公開讀出北韓統一戰線部向總統府發出的通知書內容。北韓承認於上周二槍殺在南韓西海北端小延坪島失蹤的一名男性公民；金正恩在通知書上為「不幸意外」向文在寅道歉；在南韓遭受武漢肺炎病毒威脅的情況下，於北韓海域發生此事，讓文在寅和南韓同胞深感失望，他對此感到愧疚。

聲稱燒漂浮物非焚屍

根據通知書內容，事發當天負責巡查海域的北韓軍隊，接獲正捕魚的水產事業所通報，說發現「身份不明男子」乘漂浮物非法進入北韓康翎郡沿海。軍方接報後，在相距約80米處盤查男子身份，但他未回應問話。交涉期間軍方對空鳴槍兩次，現場部份士兵說男子受驚趴下，並做出在身上翻找東西要使用的動作。

由於男子不作回應，最後士兵按照《海洋警戒勤務規定》準則，在40至50米外朝男子開了10多槍。開槍後，北韓士兵再不見男子有任何動靜，在相距10米外確認他不在漂浮物上，只看到大量血迹，由此判斷入侵者已身亡。

不過，北韓統一部否認毀屍，稱軍人只是根據國家應急防疫規定，淋汽油當場燒掉入侵者搭載的漂浮物，而非燒屍。對南韓未聽取說明就嚴重誤會北韓作為，北韓表示遺憾。道歉通知書上亦沒提及會為此事懲處任何人。

日後加強海上警戒

通知書中除金正恩致歉，北韓領導層亦表態道歉，坦承「發生了不該發生的事情」；日後將加強海上警戒和監視力度，要求相關部門建立系統，記錄海上巡邏和打擊工作的執勤過程，以免再因小失誤釀成大禍。

南韓政府前天公佈有一名南韓公務員越境時被北韓軍人槍殺和焚屍，強烈譴責平壤政府，要求懲處相關人員。金正恩罕有地迅速回應和道歉，連南韓官員亦感意外，南韓統一部長官李仁榮昨日坦言金正恩以國家元首身份正式道歉的情況實屬罕見，過去北韓前領袖金日成和金正日，亦只曾就1968年特工潛入首爾事件，分別於1972年及2002年向南韓代表作口頭道歉。

南韓梨花女子大學教授伊斯利分析，金正恩盡快表態求和，短期可免卻紛爭，長遠還可向南韓撈取更多好處。

另外，徐薰還透露，文在寅和金正恩在最近一個月有互通親筆信，包括共同抗疫度難關的期待，以及修復兩韓關係等內容。

美聯社／韓聯社