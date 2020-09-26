哈里講政治感到緊張懊惱 身體語言專家︰他知道可能影響皇室

英國哈里王子與妻子梅根（Meghan Markle）早前為《時代》周刊百大人物拍片，呼籲美國選民要在11月總統大選投票，有身體語言專家分析指，哈里明顯顯得「懊惱」和「緊張」，或許是因為他知道此舉可能會為皇室帶來負面影響。

哈里與梅根坐在位於美國南加州聖巴巴拉縣（Santa Barbara）的大宅花園一張長椅上拍攝。身體語言專家詹姆斯（Judi James）為這段影片作出詳細分析，她指出在影片一開頭哈里王子沒有明顯的緊張感覺，二人要營造親切、友好、平凡的氛圍，「他微縮地坐在妻子旁邊，而梅根就以相對較雍容、優雅和高姿態的姿勢坐着，表現出自信和掌控感，哈里甚至被一隻大黑狗游蕩分散了注意力，也是另一個象徵輕鬆的信號」。

不過，詹姆斯指從二人的座位分配也可看到哈里或許刻意避免太牽涉今次事件，她表示：「空間是跟力量和地位有關連的，梅根在長椅上佔有較大空間，有空間可以斜向移動和伸展腿部，但哈里由始至終都靠在長椅的手柄，雙腿足踝一直牢牢鎖實，有可能是因為他將自己定位為一個客人，而不是主持人。」

詹姆斯進一步指，除了座位空間的分配外，哈里在整段影片中不時做出意味分心或不安的小動作，「哈里可能早已意識到這行為，會引起他們跟其家人及英國國內引起爭論」。

詹姆斯列出一些例子，例如在梅根說話時哈里的嘴有時會微微一扁，這意味他感到懊惱；又有些時候哈里會轉動其眼珠，這動作是暗示緊張情緒正在累積，同時希望可以分散注意力，另外有一幕是哈里「啪」手指，詹姆斯說：「這動作就跟咬手指一樣，當你不能向你生氣的對象攻擊或發洩，你就會用自我傷害的行為取代，是轉移負面情緒的媒介。」

相比哈里在整段影片中表現出的不安緊張，梅根就展現出自信，她的坐姿、甜美笑容，都「像向觀眾傳達出一種平和的信心和影響力」。

不過，詹姆斯指出在哈里講話時，梅根的肢體語言就像在檢查其內容，「當哈里提到他自己無法投票時，她的笑容逐漸消失，眼睛略微下垂，看起來好像她正在評估這內容」，詹姆斯還說：「梅根突然輕揉自己的腿，這個自我安慰的動作，表明即使在這種比較輕鬆的談話，她也希望自己傳達的訊息是準確無誤。」

英國皇室一向遵守嚴格的無黨派政策，保持中立，不涉政治，因此二人的影片在英國引起爭議，一名皇室消息人士向傳媒透露，由於哈里已不是皇室成員，他的任何評論都是以個人身份發表，如果想對美國政治發表評論，就應該放棄皇室頭銜，徹底切斷與英國皇室的聯繫。

英國《每日郵報》

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