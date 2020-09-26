中梵關係｜蓬佩奧將出訪梵蒂岡 國務院︰或討論中梵協議

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）下周將出訪歐洲，其中一站是梵蒂岡，他早前曾公開反對教廷續簽中梵協議，一名國務院官員透露，蓬佩奧此行將會跟教廷高層人員作進一步討論。

國務院周四發聲明表示，蓬佩奧將於9月27日至10月2日到訪歐洲多國，包括希臘、意大利、梵蒂岡和克羅地亞。在梵蒂岡停留期間，他將於9月30日出席由美國駐教廷大使館舉辦的國際宗教自由論壇，屆時教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）和外交部長蓋拉格（Paul Gallagher）都會出席。

蓬佩奧上周曾公開反對中梵續簽下月到期的《主教任命臨時協議》，表示此舉「恐危及教廷道德權威」，這項協議讓中國有權挑選主教，再將名單交由梵蒂岡任免或否決，傳媒報道，蓬佩奧的有關言論引起教廷高層不滿。

一名國務院官員表示，蓬佩奧將會藉此行程跟教廷討論不同問題，包括會向梵蒂岡表達對中國宗教自由情況感到關切，例如北京當局壓迫宗教少數族群和中國天主教徒陷入困境等，預料在論壇演說時也會提及相關問題。

該名官員指出，教廷會就延續或廢除中梵協議作最終決定，但他同時強調，美梵建立正式外交關係多年，交換意見一向是雙方關係重要一環，他說：「梵美雙方皆努力促進人權和捍衞宗教自由，國務卿近期已清楚表達他的部份看法，（出訪）是個讓他能親身跟帕洛林及蓋拉格會面，並以外交身份公開討論這些議題的好機會。」

中央社

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