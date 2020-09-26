Google新功能助解旅行之癢 將世界名勝帶回家中細賞

武漢肺炎疫情影響不少人的旅遊計劃，Google搜尋（Google Search）周四推出一項新功能，用戶只要透過智能電話，就可安坐家中觀看世界各地名勝古蹟的互動3D模型，藉此對歷史古蹟有更多了解。

「Google藝術與文化」與非牟利機構「CyArk」合作，趁9月27日世界旅遊日之際，在Google搜尋出古蹟互動3D模型。目前已收錄的37個名勝包括蘇格蘭愛丁堡城堡、復活島上的摩艾石像、德國柏林的勃蘭登堡門（Brandenburg Gate）、墨西哥奇琴伊察（Chichen Itza）的瑪雅金字塔等。

用戶可先在Google搜尋特定古蹟，向下滾動就會看見古蹟的3D模型，再按下「以3D模式觀看」進入AR（擴增實境功能）相機模式，然後就可以移動電話，直至看到3D模型出現在鏡頭的背景。

Google發言人表示：「目標是展現歷史古蹟的重要性，並鼓勵用戶參與牽涉文化古蹟的活動，對其中一個古蹟有興趣的用戶，可透過流動裝置上的Google搜尋去觀看3D模型，該模型將出現在搜索結果中。」

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！