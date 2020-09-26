英國生物學家開IG賬戶 粉絲破百萬時間破世界紀錄

英國著名生物學家兼節目主持艾登堡爵士（Sir David Attenborough）周四在社交網Instagram開戶，追隨者人數在4小時44分鐘內突破100萬，打破健力士世界紀錄。

94歲的艾登堡在IG上首度發文說：「拯救地球現時成為溝通上的挑戰。」他又在影片中說：「我探索新的溝通方式，是因為我們都知道地球有難了。陸地起火、冰山溶解、珊瑚正在死去、各種魚類正從海洋消失……。」他指會利用平台分享影片，解釋「現在有何問題，以及我們可如何處理」。

艾登堡即將出版新書和在影視串流平台Netflix上推出同名紀錄片《A Life On Our Planet》，回顧他的一生，以及他親眼目睹自然環境和生物多樣性的倒退，他的賬戶在24小時內追蹤人數已增至2,500萬人。

根據健力士世界紀錄，緊隨艾登堡之後、追隨者人數最快突破100萬的是美國女星珍妮花雅麗絲頓（Jennifer Aniston）的5小時16分鐘，以及英國哈里王子夫婦的5小時45分鐘。

英國廣播公司

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