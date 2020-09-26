抗暴之戰｜羅冠聰籲抵制中國 勿助長摧毀自由力量 「願有生之年再見維港」

流亡英國的前香港眾志創黨主席羅冠聰，以網上形式出席奧斯陸自由論壇演講，呼籲全球支持香港並一同抵制中國，「願我有生之年，可再次看到維港」，他在論壇中亦有用廣東話高呼「光復香港，時代革命」。

羅冠聰分享由雨傘革命、參選立法會議員到入獄服刑、流亡海外等心路歷程，用「我的心已破碎」表達流亡海外的心情。他指為了保護家人要斷絕與他們的聯繫，就像「永遠告別了香港這塊土地上我所愛的所有事……但我不後悔，追求正義的路上必然需要犧牲」。他又回憶起乘飛機離開香港時，最後一次親眼看香港夜景的心情，希望有生之年可再見維港。

中國強推港版國安法是羅冠聰流亡海外的原因，他表示：「北京說國安法是送給香港的禮物，其實是惡魔的毒藥。如果我留在香港，可能面臨終身監禁，原因僅是我呼籲世界各國要求北京停止侵害人權。」他流亡海外後，到美國出席國會聽證會、與歐美政壇人物會面，遊說各國支持港人爭取民主和抵制中國，他在演講中再次呼籲「請在Facebook、Twitter或Instagram分享香港的消息」。

羅冠聰又指應該抵制抖音、Zoom、微信、阿里巴巴等中國軟件，「不但會監控你，更把獨裁思想帶進你的國家」，並呼籲罷看電影《花木蘭》。他指使用中國軟件、購買中國產品等同用金錢助長中國摧毀全球自由的力量，希望公眾「敦促你的政府採取行動，限制中共的政治擴張」。

儘管香港民主運動現在面對重重困難，但羅冠聰仍心存希望，他說：「這場與中共的抗爭中，我們以香港人的身分自居，因為我們能感受彼此的痛苦。這樣的集體意識讓我們變得更堅強，我們不再孤獨，而是為了每個人堅守的信念。」他最後用廣東話喊出「光復香港，時代革命」作結。

奧斯陸自由論壇由總部設在紐約的人權基金會（Human Rights Foundation）舉辦，2009年起每年在奧斯陸舉行，去年首次改到台北進行，積極支持民主運動的香港歌手何韻詩獲邀出席。今屆論壇受武漢肺炎疫情影響，改為在網上舉辦。

中央社

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