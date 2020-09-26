武漢肺炎｜澳總理警告全球多國勿獨霸疫苗︰ 歷史將有嚴厲批判

全球各國加緊研發武漢肺炎疫苗，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周五表示，無論是哪一個國家的疫苗研發成功，都應要與全球分享，否則會遭受歷史「嚴厲批判」。

莫里森周五在網上舉行的聯合國大會上發言：「澳洲對於疫苗有很清晰的立場——無論任何一國研發出疫苗，都應分享它，這是全球責任，也有道德責任。部份人可能看見短期利益或利潤，但我可以向有這些想法的人說，人們會記着，歷史也會嚴厲批判。」

莫里森稱澳洲若成功研發疫苗也會分享，並保證會支持由聯合國提倡的武漢肺炎疫苗分配計劃「COVAX」，計劃的目標是在2021年底前，預備20億劑疫苗分配給全球。

美國早前啟動退出世衞程序，總統特朗普多次指責世衞偏袒中國，在疫情下特朗普政府拒絕分享武漢肺炎的研究成果，擔心美國製藥公司的知識產權會被盜用。但莫里森則有不同看法，他稱讚世衞控制疫情上的努力，不過澳洲亦有份與美國齊齊推動，就被指是病毒起源地中國展開國際調查，查明疫情擴散的真相。

泰國、阿根廷、智利、厄瓜多爾等國領袖亦有在聯合國大會上，支持應在全球分享武肺疫苗及藥物，協助有需要的人。

法新社

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