多倫多港式麵包老店結業 市長發聲明表惋惜

（北美通訊）在多倫多唐人街經營超過30年的富麗華餅店（ Furama Cake & Desserts Garden ) 將在下星期二（29日）正式結業，東主謝絕傳媒採訪，但店外張貼的告示指「嚴峻的環境令生意難以持續下去。」

坐落於唐人街Spadina Avenue 248號的富麗華餅店，供應叉燒包、菠蘿包、蛋撻等港式包點美食，不少熟客及街坊知道店鋪將要結業的消息，都特意前去光顧。有街坊形容，富麗華餅店結業將是多倫多唐人街的一大損失。

店鋪外近日貼出告示，指「嚴峻的環境」令東主選擇結業，衷心感謝多年來支持店鋪的顧客。多倫多市長莊德利 ( John Tory ）周四亦發聲明，表示對富麗華餅店的結業感到惋惜，稱自己會繼續努力保護唐人街文化，同時明白市民期望市政府會繼續支持及保護區內的商鋪同食肆。

多倫多唐人街商業促進會（ Chinatown BIA ）主席雷普信 ( Tonny Louie ) 表示，多倫多市府現階段正處於重啟經濟的第三階段，大部分商業生意回復到疫情前一半的水平，但每月租金及日常開支等經營成本未減，令店主叫苦連天。不過，他對唐人街未來的發展前景仍持有信心。

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