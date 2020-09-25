武漢肺炎●全球疫情｜美國確診個案突破700萬 世衛警告全球死亡個案或倍增至200萬 要求350億美元資金

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,236萬，逾98.4萬人死亡。疫情最嚴重的美國，累計確診個案突破700萬宗，死亡人數逾20.3萬人。印度確診人數超過581萬，位居全球第二，逾9.2萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數逾465萬，死亡人數近14萬。俄羅斯確診人數超過113萬，是第四個確診數突破100萬宗的國家。

世衞警告死亡人數將倍增至200萬人

世衞緊急項目主管瑞安(Mike Ryan)周五警告，全球各地都有大規模爆發，在疫苗未面世前，難以抑止病毒傳播，估計死亡個案或會由當前98萬宗暴增至200萬宗。總幹事譚德塞敦促國際社會向世衞提供350億美元資金，當中150億美元會用於即時的救助以及研發項目。譚德塞強調這350億美元不是捐獻，而是投資末來。他認為350億美元不是少數目，但卻遠遠少於G20用於刺激經濟的金額。

G20國家同意合作抗疫

G20國家財政官員周五召開視像會議，與會者同意合作抗疫，當中包括允許發展中國家暫緩償還貸款以及申請額外的抗疫資金。

英國新增確診6,874宗創單日新高

英國周五公布，過去24小時新增6,874宗確診，再創單日新高，累計確診突破42萬，死亡人數也超過4.2萬人，死亡個案是歐洲最多。英國衞生部門指，當地的R(基本傳染數值)由「1.1-1.4」升至「1.2-1.5」，意味往後日子的每日確診數字或會升至近1萬人。英國已將倫敦列作監察城市，但未有進一步的封城措施。倫敦市長簡世德敦促首相約翰遜，應該在倫敦實施更嚴格的抗疫措施，當中包括有限度的家居令，以及禁止互相探訪。

法國單日新增逾1.57萬宗確診

法國周五新增確診逾15,797宗，較昨日新高只是少約300人。法國目前累計確診超過51.3萬宗，死亡人數逾3.16萬人。雖然疫情嚴峻，但在法國南部的馬賽就有人走上街示威，抗議政府限令餐廳及酒吧等場所停業兩星期。

美國仍處第一波疫情?

美國國家過敏症和傳染病研究所所長福奇指出，在疫情發生後，通常感染數字需要大幅回落，再叫結束第一波。而美國自疫情以來單日確診數字都維持在萬宗以上，因此難說疫情已過了第一波。他又擔心隨秋冬季來臨，美國疫情或會惡化。

馬德里擴大隔離範圍逾百萬人受影響

馬德里地區政府周五宣佈擴大實施局部隔離措施的地區，再有8個地區、逾16萬民眾除了上班、上課或醫療原因外不准外出，令馬德里受影響民眾增至逾百萬。

巴西疫情嚴峻 政府支持度仍上升

巴西雖然疫情嚴重，死亡人數全球第2高，但總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）政府的支持度依然上升。根據最新民調，認為現屆政府表現優良的巴西人，由去年12月的29%上升至40%，而認為壞或極壞的比例，亦由38%下跌至29%。而一年一度的里約熱內盧嘉年華因應疫情而無限期押後，是一個世紀以來首次。

美聯社 / 路透社 / 中央社

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