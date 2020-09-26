美國「針對」林鄭個別中港官員 與經濟封鎖北韓伊朗有別

美國財政部8月初宣佈制裁包括特首林鄭月娥在內的11名中國及香港官員，財政部周五進一步公佈制裁細節，強調只禁止美國公司或個人與上述被制裁的11人有業務往來甚至簽署任何合約，但只要不直接或間接牽涉受制裁對象，美國人仍可與香港政府部門有常規往來。今次公佈進一步確定美國的制裁明顯只「針對個人」，與美國以往向其他國家如北韓、伊朗實施的制裁模式，禁止美國公司或個人與北韓或伊朗有業務往來，實行經濟封鎖及孤立整個國家明顯有分別。

財政部網站列明美國人不得與受制裁的中港官員交易或往來、處理其物業或物業的利益，當中包括由一名或超過一名受制裁人士、直接或間接持有50%以上的任何實體，但仍然可與香港政府簽訂並非由受制裁人士簽署的合同，而該人應獲港府授權簽署合同。

美國財政部針對林鄭月娥在內的11名中港官員的制裁模式，明顯與以往制裁北韓、伊朗的方式有所不同。以往被美方列入特別指定國民清單（Specially Designated Nationals ，簡稱SDN）的北韓或伊朗人士，美國公司或個人都嚴禁與這些被制裁對象有業務往來，財政部旗下的外國資產管理局亦會凍結制裁對象在美國司法管轄範圍內的財產和權益。

美國上月便曾宣佈針對伊朗的新一輪行動，向11家被指協助伊朗出口和銷售石油的公司實施制裁，禁止美國公司或個人與它們有任何業務往來。財政部早前又再公佈制裁伊朗網絡威脅組織「Advanced Persistent Threat 39」（APT39）、45名相關人士及一間幌子公司Rana Intelligence Computing Company （Rana）、兩間與什葉派民兵組織「真主黨旅」（Hezbollah）有關的黎巴嫩公司，同樣嚴禁美國公司或公民與上述公司有任何商務往來。

美國對北韓、伊朗等國家所實施制裁，主要針對煤炭、石油等「供應、銷售或轉運」的貿易限制，例如禁止北韓紡織品出口、各國接納北韓外勞，並限制北韓進口原油及液化天然氣，使許多國際航空和貨運公司懼怕受到美國懲罰，不敢與伊朗、北韓等進行交易，截斷北韓、伊朗等與外界的聯繫，令其國內業務不能運作，又難以購買及輸入所需的物資，以求進一步孤立受制裁國家。

美國財政部8月初公佈制裁11名中國及香港官員，分別是特首林鄭月娥、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、前警務處處長盧偉聰、中聯辦主任兼國安事務顧問駱惠寧、警務處處長鄧炳強、政制及內地事務局局長曾國衞、港澳辦副主任張曉明、國務院港澳辦主任夏寶龍、駐港國安公署署長鄭雁雄。財政部網站更詳細列出被制裁人士的地址、身份證號碼、護照號碼，連護照發出日期和到期時間。

美國財政部網站／《蘋果》資料室

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