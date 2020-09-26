紐約豪宅天台木椅擲中哈佛準學生 三富豪被入稟追討損失

（北美通訊）紐約巿一名準備入讀哈佛大學碩士課程的年輕女子，今年初被從天而降的一張木椅擲中，腦部受重創，一共進行三次開腦手術續命，目前失去半邊頭部，認知出現障礙，不能工作和讀書。涉事木椅來自一個豪宅天台，相信是被大風吹到街上。豪宅業主及兩名租客均為富豪，三人現已被傷者入稟控告，要求賠償其損失。

事發於今年1月26日。當時23歲的女事主桑恩（Annabel Sen）約了男朋友吃午飯，途經聯合廣場（Union Square）以西一段馬路時，被一張從天而降的木椅擲中，腦部受到重創，前後進行了三次開腦手術，才得以續命。

桑恩的代表律師莫雷利（Benedict Morelli）表示，現年24歲的桑恩畢業於名校布朗大學（Brown University），之後於紐約巿一間私人資本公司工作，並獲哈佛大學取錄，原定今年9月重返校園，攻讀碩士學位，詎料遭遇不測。

桑恩手術後的照片顯示，她右邊頭部明顯凹陷，相信腦部被切除一部分。莫雷利表示桑恩目前的認知能力出現障礙，不能工作，不能重返校園，更要自行承擔醫療開支。她已搬回康涅狄格州，與父母同住。其他生理、心理、情緒、認知能力上的創傷，仍有待評估。

至於該張從天而降的木椅，其後證實來自聯合廣場西15號一個12樓天台獨立屋的天台，相信木椅沒有被固定綁好，加上意外發生當日大風大雨，而被吹到街上。

涉事單位業主為商人魯賓（Michael Rubin），他是NBA藍球隊費城76人的班主，透過一間有限公司，持有涉事單位，但事發時他把單位租給另外兩名商人布格拉斯（Henrique Dubugras）和弗朗西斯（Pedro Franceschi）。兩人是金融創科公司Brex的創辦人，福布期2019年的資料顯示，Brex的估值高達26億美元。

目前桑恩已透過莫雷利入稟控告魯賓、布格拉斯和弗朗西斯三人，要求賠償其醫療開支、時間和未來收入的損失。莫雷利表示，意外發生前，桑恩是名天資聰穎的年輕女性，現在希望她獲得應有賠償，並早日康復。

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